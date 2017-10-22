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Лобос БУАП — Крус Асуль прогноз специалиста 22.10.17

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Лобос БУАП — Крус Асуль прогноз специалиста 22.10.17

Личная встреча между футбольными клубами Лобос БУАП и Крус Асуль назначена на 22 октября и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Лобос БУАП. По Москве начало данной игры в 01:00.

Самый большой коэффициент в матче Лобос БУАП – Крус Асуль идет на гостей и составляет 4.2, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.6. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.9.

Футбольный клуб Лобос БУАП в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Лобос БУАП сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Лобос БУАП выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Лобос БУАП не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

За последние четыре недели футбольному клубу Крус Асуль пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Крус Асуль находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Крус Асуль намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Крус Асуль в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Учитывая сильную игру хозяев матча Лобос БУАП – Крус Асуль на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Крус Асуль, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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