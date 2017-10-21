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В матче команды Монаркас и команды Леон, который в ближайшее время состоится в рамках очередного тура футбольного чемпионата, хозяева поля постараются прервать неудачную серию. Однако сделать это будет не так-то просто, так как их соперник – команда Леон, коллектив, которому тоже необходимы очки. Так что, всех любителей футбола ждет интересное противостояние, которое обостряется еще и тем, что оба клуба являются представителями одного региона, следовательно, нас ждет настоящая рубка. Вообще, тем дерби и матчей команд из одного региона или города, в последнее время, в современном футболе стала довольно острой. Особенно это касается ведущих футбольных чемпионатов. Более развитые регионы и города могут позволить себе выставить в высших лигах чемпионата сразу несколько футбольных клубов. В зависимости от самого чемпионата и отношений между этими командами, в некоторых чемпионатах более слабые команды фактически без борьбы проигрывают своим более сильным соперникам по дерби, однако матч команды Монаркас и команды Леон – это настоящее рубилово, в котором футболисты обеих команд будут до конца сражаться за победу в матче, так как амбиции этих футбольных команд не позволяют им пассивно действовать в матчах с основными конкурентами не только по турнирной таблице, но и по борьбе за звание лучшей команды региона. На основании этого наши эксперты сделали ряд интересных прогнозов на этот матч, которые позволят точно многократно усилить эмоции от просмотра этой интереснейшей игры.
В матче команды Монаркас и команды Леон, встречающихся между собой в рамках чемпионата, большое значение для экспертов нашего портала будет иметь судейский фактор. Дело в том, что обеим командам сейчас необходимо набирать очки, так как ситуация для них в турнирной таблице складывается не очень благоприятная, и они имеют риск плотно осесть в подвале турнирной таблицы. Напомним, что до конца чемпионата осталось не так много туров, поэтому обеим командам крайне важно набирать очки, особенно в матчах с прямыми конкурентами. Обычно, как показывает практика, в матчах команд из низов турнирной таблицы, футболисты не церемонятся друг с другом, совершают грубые фолы, используют провокации и симуляции. Разные арбитры реагируют на это по-разному. Однако судья, который будет обслуживать этот матч, относится к числу очень строгих рефери, поэтому он будет свистеть каждый фол и давать предупреждения за неспортивное поведение на футбольном поле. А это означает, что в этом матче бетторам стоит внимательнее присмотреться к общему тоталу желтых карточек и удалению. В принципе, сейчас уже все букмекерские конторы принимают ставки на подобные события не только до начала матча, но и по ходу игры, поэтому вероятность сыграть такие ставки по более высокому коэффициенту сильно возрастает. Как правило, арбитры удаляют футболистов во втором тайме, так что, у бетторов есть возможность сыграть неплохую ставку за хороший коэффициент, главное, дождаться нужного момента. С остальными прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже, они приведены с детальным описанием.
Команда Монаркас и команда Леон, которые будут определять сильнейшего в очном противостоянии, имеют богатую историю, а также в нынешнем чемпионате эти футбольные клубы могут удивить всех, неожиданно заняв высокие места по итогам сезона. Напомним, что сейчас команда Монаркас и команда Леон занимают места в середине турнирной таблицы, однако, при определенных раскладах, и если будут стабильно набирать очки в оставшихся матчах, эти команды могут попробовать занять высокие строчки в чемпионате. По словам менеджеров команд, сейчас именно это является первоочередной целью для их подопечных, поэтому сегодня нас ждет настоящий триллер. Исходя из этого, эксперты нашего портала решили порекомендовать бетторам сыграть пенальти и удаление в этом матче, так как, скорее всего, обе команды будут играть от ножа, стараясь больше разрушать атаки соперника, чем атаковать. Да и судья для таких ставок вполне подходящий. Это же касается и общего тотала нарушений правил и желтых карточек. В этом матче соперники точно не будут жалеть друг друга. Общий тотал забитых голов в матче мы рассматриваем на меньше, мы полагаем, что команды будут играть в защитный футбол, а вязкая игра в центре поля через мелкий фол должна полностью сковать атакующий потенциал обеих футбольных клубов. Общий тотал угловых тоже стоит играть на меньше, так как если клубы не будут атаковать, то в матче просто неоткуда взяться большому количеству угловых. А вот относительно фаворита матча – здесь все намного сложнее, оба соперника находятся в одинаковой форме, однако мы рискнем отдать предпочтение хозяевам поля за счет домашнего стадиона.
Игра закончится победой Монаркас — 1.9, игра закончится победой Леон — 4.2, никто не победит в игре — 3.6.
Неплохая игра ждет всех любителей футбола. Команда Монаркас и команда Леон – участники противостояния, умеют порадовать болельщиков яркой и результативной игрой. Вообще, результативный футбол – основная фишка современного футбола, сейчас все больше команд отказывается от традиционно унылого перекатывания мяча в центре поля или у своей штрафной площадке, предпочитая действовать на встречных курсах. Благодаря этому динамичность современного футбола существенно выросла, а вместе с этим выросла и результативность. Все это на руку любителям футбола, которые приходят на стадион именно в надежде понаблюдать за активными действиями своих кумиров, порадоваться забитым мячам и обсудить рекорды великих футболистов. Наши эксперты тоже довольны таким положением дел в современном футболе, так как это позволяет нам составлять интересные прогнозы, в которых прогнозы на количество голов забитых обеими командами или каждой из команд – занимает не последнее место. Пожелаем всем зрелищного и результативного футбольного матча, а также посоветуем воспользоваться нашими прогнозами, которые принесут гарантированную прибыль.
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