Тигрес — Толука прогноз специалиста на матч 22.10.17

История противостояния Тигрес – Толука длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Тигрес одержал 51 победу, а на счету ФК Толука 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 22-го октября 2017 года и по московскому времени его начало будет в 03:00.

Гости футбольного поединка Тигрес – Толука получили коэффициент 4.3 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.8, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.8.

На своем поле футбольный клуб Тигрес не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Тигрес находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Тигрес в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

После того, как футбольный клуб Толука выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Толука удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Тигрес и Толука, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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