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В 03:06 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Пачука – Пуэбла, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 22 октября и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Пачука сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.
Гости поединка Пачука – Пуэбла от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 3.87. Хозяева оценены конторами коэффициентом 2, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.4.
Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Пачука слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Пачука был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Пачука выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.
После того, как футбольный клуб Пуэбла выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Пуэбла удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.
Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Пачука – Пуэбла являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.
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