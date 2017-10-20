Ставки на матч Атлас – Тихуана, прогноз на футбол от 21.10.17

Не секрет, что матч команды Атлас и команды Тихуана, являющихся лидерами чемпионата, станет одним из центральных матчей не только всего футбольного тура, но и второй половины чемпионата. Еще до старта сезона многие эксперты пророчили этим футбольным клубам успешное выступление в чемпионате. Действительно, опытные менеджеры смогли подобрать оптимальное сочетание футболистов, которые реализуют их идеи и тактически схемы, претворяя все это в удачные выступления, дающие командам право находиться на вершине турнирной таблицы. Однако сегодня для достижения нужного результата в этом матче, командам будет мало одного мастерства футболистов, необходимо будет использовать всю свою изобретательность и мастерство, чтобы обыграть своих соперников. Как видно, даже эксперты-аналитики букмекерских контор находятся в затруднительном положении. На победу команд они предложили практически равные коэффициенты. А это означает, что шансы команд на успех в этом матче оцениваются примерно одинаково. Можно много говорить о факторе родных трибун, что 12-й игрок имеет для команд важное значение и в критических ситуациях своей поддержкой способен сподвигнуть клуб на невероятные действия. Однако, на практике, для опытных команд, в составе которых выступают именитые футболисты, нет разницы на каком поле проводить свои матчи. Поэтому для матча команды Атлас и команды Тихуана фактор своего поля является условным. Поэтому наши эксперты согласны с котировками букмекеров, что в этом матче победителем могут быть как хозяева поля, так и гости. А вот в статистических предложениях букмекеров на этот матч мы решили разобраться более детально, и это принесло свои плоды. Так что, ниже можно воспользоваться нашими прогнозами на этот матч, который, без сомнений, будет интересен всем любителям футбола.

В матче команды Атлас и команды Тихуана, которые сыграют между собой в рамках первенства страны, эксперты нашего ресурса выбрали ряд интересных ставок в букмекерских конторах, на которые стоит обратить внимание бетторам. В первую очередь, это касается статистики. Чаще всего, букмекеры выдают верную линию на основные исходы футбольных матчей, а вот корректными предложениями на статистические показатели того или иного футбольного матча почему-то пренебрегают. Хотя, прогнозировать статистику не так уж и сложно, главное, иметь терпение и желание. Мы используем специальные ресурсы, которые находятся в сети в открытом доступе, и ими, при желании, может воспользоваться каждый. Сегодня практически все букмекерские конторы позволяют делать ставки не только до начала матча, но и во время игры. Причем, ставки можно делать как на основные исходы матча, так и на дополнительные исходы и на статистику. Это очень удобно, так как по ходу матча, наблюдая за развитием событий на футбольном поле, можно сделать ставку по лучшему коэффициенту, либо по более выгодным предложениям. В общем, нашими прогнозами можно успешно пользоваться как до начала матча, так и по ходу игры. Особенно это касается тех болельщиков, которые привыкли наблюдать за матчами любимой команды с трибуны стадиона. Матч команды Атлас и команды Тихуана будет непростым, команды имеют богатую историю противостояний, поэтому зрелищный и бескомпромиссный футбол болельщикам гарантирован.

В матче команды Атлас и команды Тихуана победа будет иметь для каждого из соперников ключевое значение, так как позволит укрепить свои позиции в турнирной таблице чемпионата. Напомним, что команда Атлас и команда Тихуана ведут борьбу за верхние строчки турнирной таблицы. Исходя из календаря, у обеих команд есть хорошие шансы попасть в один из клубных турниров на будущий год. Однако сегодня, в очном противостоянии, одна из команд может практически решить все вопросы. Так что, наши эксперты полагают, что это противостояние будет очень и очень напряженным. Исходя из этого, учитывая статистику личных встреч, а также беря во внимание судейский фактор, мы полагаем, что ставки на пенальти и удаление в этом матче являются полностью оправданными. Из статистических ставок мы бы рекомендовали обратить внимание на общий тотал нарушений правил и желтых карточек на больше. Матч будет проходить в борьбе, ожидается много силовых противостояний в центре поля, симуляций и провокаций. Естественно, даже учитывая лояльное отношение арбитров к таким событиям, судья не сможет не наказывать грубиянов, поэтому ждем здесь обилие желтых карточек и нарушений. Относительно фаворита, то здесь трудно отдать предпочтение одной из команд, так как и у команды Атлас и у команды Тихуана есть свои сильные и слабые стороны. Скорее всего, наиболее закономерным итогом этого противостояния будет ничья, но мы все же рекомендуем воздержаться от ставок на исход в этом матче.

Победителем матча станет Атлас — 1.9, нет победителей в матче — 3.6, победителем матча станет Тихуана — 4.2.

Футбольных болельщиков просто переполняет азарт, это видно невооруженным глазом. Настоящие фанаты своих клубов готовы до хрипоты в горле спорить о преимуществах своего футбольного клуба, а если речь идет о том, чтобы побиться об заклад, то готовы рисковать абсолютно всем. Именно на это и рассчитывают букмекеры. При этом настоящие фанаты редко имеют понятие об игре в букмекерской конторе, поэтому постоянно находятся в проигрыше, делая ставки на свои любимые команды. Наши эксперты полагают, что это надо исправлять. Букмекеров необходимо наказывать за их ошибки, и в этом бетторам помогут наши прогнозы. Чаще всего, мы предлагаем прогнозы на статистику футбольных матчей, так как статистика лучше анализируется и поддается прогнозированию. Как показывает практика, ставки на исход футбольных матчей не приносят такой прибыли, как ставки на статистику. В ближайшем матче, где команда Атлас и команда Тихуана будут определять сильнейшего, нам приглянулось несколько интересных ставок, мы с удовольствием делимся ими, поэтому советуем не пропустить матч и сделать ставки по нашим прогнозам, которые принесут гарантированную прибыль.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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