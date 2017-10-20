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В концовке чемпионатов, когда борьба в турнирной таблице накаляется до предела, все матчи футбольных туров представляют огромный интерес, так как команды действуют в максимально агрессивной манере, в надежде обеспечить необходимый результат. Поэтому в эти периоды наши эксперты стараются прогнозировать максимальное количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для просмотра наиболее интересные и бескомпромиссные противостояния. Не секрет, что практически все футбольные болельщики заражены азартом, который направляют на спортивные ставки. Однако из-за недостатка опыта игры в букмекерских конторах, большинство ставок от футбольных болельщиков оказываются безуспешными. Эксперты нашего портала рекомендуют пользоваться только проверенными прогнозами, в основе которых лежит тщательный анализ и использование многочисленных источников информации. Мы профессионально подходим к делу, поэтому предлагаем большой объем прогнозов с подробным описанием каждого на все футбольные матчи. Команда Мельбурн Сити и команда Веллингтон Феникс, которые в ближайшем туре сыграют очный матч – известные футбольные клубы. Пока рано делать прогнозы относительно того, какие места команды займут в чемпионате, однако, по словам менеджеров обеих команд, перед клубами стоят довольно-таки сложные задачи, но, так как в чемпионате еще достаточно матчей, команды с оптимизмом смотрят в будущее. Исходя из этой информации, сегодня мы ждем интересного противостояния, тем более, что между собой команда Мельбурн Сити и команда Веллингтон Феникс демонстрируют довольно интересный и результативный футбол.
Для прогнозирования футбольного матча между футболистами команды Мельбурн Сити и футболистами команда Веллингтон Феникс эксперты нашего портала решили воспользоваться статистикой противостояний этих команд. Оба клуба встречаются между собой ежегодно, а также их пути несколько раз пересекались в рамках различных футбольных турниров. Однако это было достаточно давно, и те матчи не имеют никакого интереса с точки зрения статистики, так как с тех пор существенно изменились составы клубов, менеджеры и тактика этих футбольных клубов. Именно поэтому мы решили в своих прогнозах оттолкнуться от статистики очных встреч команды Мельбурн Сити и команды Веллингтон Феникс прошлых лет. Также мы учитывали текущую форму команд, наличие травмированных футболистов основы и задачи, которые сейчас стоят перед клубами. Напомним, что в текущем чемпионате оба клуба ведут борьбу за высокие места, а учитывая, что до конца чемпионата осталось не так много туров, то командам необходимо позаботиться о том, чтобы набрать как можно больше очков. Особенно важно набирать очки в матчах с прямыми конкурентами, которыми сейчас и являются эти команды. Менеджеры накануне матча заявили, что их подопечные полностью готовы к матчу, а на матч команды выйдут в оптимальных составах, что позволит им продемонстрировать отличный футбол и добиться положительного результат. Все футболисты настраиваются только на победу, поэтому болельщиков ждет жаркое противостояние, исход которого и постарались предсказать эксперты нашего ресурса.
Не всегда эксперты нашего портала согласны с букмекерами, выставляющими котировки на футбольные матчи. Однако сегодня у нас нет никаких возражений относительно тех коэффициентов, которые были выставлены на матч команды Мельбурн Сити и команды Веллингтон Феникс. Хозяевам поля сейчас очень нужны очки, так как они ведут борьбу за верхние строчки в турнирной таблице. Гости тоже нуждаются в очках, однако они им необходимы совсем для других целей – команда Веллингтон Феникс должна обезопасить себя от зоны вылета. В принципе, у гостей есть еще достаточно матчей для выполнения своих задач на сезон, тогда как хозяева поля не имеют права на ошибку. Учитывая, что команда Мельбурн Сити уверенно выступает перед родными болельщиками, и с командами, уровня гостей никогда не имела проблем на своем поле, а также учитывая настрой хозяев поля, наши эксперты предполагают, что команда Мельбурн Сити уверенно победит своих соперников. Именно поэтому мы рекомендуем в этом матче делать ставки на победу команды Мельбурн Сити и на фору команды Мельбурн Сити. Учитывая, что гости в выездных матчах пропускают много, наши эксперты полагают, что сегодня оптимальной ставкой будет ставка на индивидуальный тотал хозяев поля на больше. При этом можно сделать ставки и на общий тотал на больше, исходя, конечно же, из того, что команда Мельбурн Сити победит разгромно. В принципе, ставка на пенальти в этом матче является вполне оправданной, так как команда Мельбурн Сити привыкла непрерывно атаковать ворота своих соперников в родных стенах, а под таким натиском даже самые опытные защитники могут допустить ошибку. Еще перспективно выглядит ставка на индивидуальный тотал угловых команды Мельбурн Сити на больше, в расчете на то, что хозяева вряд ли удовлетворяться 1 или 2 забитыми голами.
Победителем матча станет Мельбурн Сити — 1.95, нет победителей в матче — 3.45, победителем матча станет Веллингтон Феникс — 4.1.
Сейчас, когда большинство футбольных чемпионатов выходит на финишную прямую, практически всем командам необходимо заботиться о том, чтобы стабильно набирать очки и укреплять свои позиции в турнирной таблице. В нижней части турнирной таблицы борьба идет такая же острая, как и среди команд, которые претендуют на чемпионство. Сейчас идет игра на выносливость, так как те футбольные клубы, которые продемонстрируют недостаточный уровень игры, окажутся в низшем дивизионе. А это существенно ударит по бюджету, особенно это касается маленьких футбольных клубов, для которых попадание в высший дивизион – не только существенный прорыв в игре, но и солидная прибавка к бюджету. Сейчас в прессе можно найти много статей о том, что маленькие клубы сетуют на скудный бюджет и невозможность на равных играть с лидерами чемпионата, в руках которых сосредоточены огромные ресурсы, позволяющие им иметь по несколько равноценных составов, в то время как маленькие клубы вынуждены играть практически одним составом весь сезон. Таковы реалии современного футбола. Однако некоторым из маленьких клубов удается не только показывать неплохой футбол, но и на равных противостоять более титулованным и богатым соперникам. И именно за это болельщики боготворят этот вид спорта.
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