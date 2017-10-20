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|Химки М
|20.10 20:00 по МСК.
|Жальгирис
Во втором туре баскетбольной Евролиги состоится довольно интересный поединок, в котором подмосковные «Химки» будут принимать литовский «Жальгирис». В свое время в нулевые годы матчи соперников в Лиге ВТБ вызывали ажиотаж. Получится ли столь принципиальной и предстоящая встреча?
|Гронинген
|20.10 21:00 по МСК.
|Виллем
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|Гурник
|20.10 21:30 по МСК.
|Корона
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|Шальке 04
|20.10 21:30 по МСК.
|Майнц 05
Готов ли "Шальке" конкурировать за место в Лиге чемпионов?
|Вест Хэм
|20.10 22:00 по МСК.
|Брайтон
"Вест Хэм" против "Брайтона". В английской Премьер-лиге встречаются соседи по турнирной таблице
|Бетис Севилья
|21.10 17:15 по МСК.
|Алавес
За последние два матча "Бетис" пропустил 10 мячей. Поможет ли это "Алавесу", который застрял в зоне вылета?
22-го октября футбольному клубу Урава на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Гамба Осака. По Москве данная игра стартует в 11:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.
Букмекеры считают фаворитом поединка Урава – Гамба Осака гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.3. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.8, а на ничейный результат можно поставить по 3.8.
После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Урава уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Урава сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Урава не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.
Сейчас футбольный клуб Гамба Осака пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Гамба Осака одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Гамба Осака забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.
В футбольном поединке Урава – Гамба Осака эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.
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