Нюрнберг — Динамо Дрезден прогноз специалиста 22.10.17

Футболисты клуба Нюрнберг готовятся до 22-го октября 2017 года, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Динамо Дрезден. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 14:30 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Нюрнберг – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Ставки на футбольную встречу Нюрнберг – Динамо Дрезден уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 2. Уверенные в победе гостей могут поставить на 3.87, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.4.

Две недели назад футбольный клуб Нюрнберг получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Нюрнберг из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Нюрнберг выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Нюрнберг – Динамо Дрезден у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

На выезде футбольный клуб Динамо Дрезден выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Динамо Дрезден выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Динамо Дрезден добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Нюрнберг – Динамо Дрезден, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Динамо Дрезден.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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