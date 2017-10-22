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|Химки М
|20.10 20:00 по МСК.
|Жальгирис
Во втором туре баскетбольной Евролиги состоится довольно интересный поединок, в котором подмосковные «Химки» будут принимать литовский «Жальгирис». В свое время в нулевые годы матчи соперников в Лиге ВТБ вызывали ажиотаж. Получится ли столь принципиальной и предстоящая встреча?
|Гронинген
|20.10 21:00 по МСК.
|Виллем
Пытаемся увеличить банк на матче Чемпионата Голландии!
|Гурник
|20.10 21:30 по МСК.
|Корона
Предлагаем ставку с хорошим коэффициентом и точно рассчитанными шансами на успех
|Шальке 04
|20.10 21:30 по МСК.
|Майнц 05
Готов ли "Шальке" конкурировать за место в Лиге чемпионов?
|Вест Хэм
|20.10 22:00 по МСК.
|Брайтон
"Вест Хэм" против "Брайтона". В английской Премьер-лиге встречаются соседи по турнирной таблице
|Виннипег
|21.10 03:00 по МСК.
|Миннесота
Ура! Выходные, много хоккея, как же это круто, не правда ли? Сегодня наш взгляд пал на матч Виннипега и Миннесоты.
|Бетис Севилья
|21.10 17:15 по МСК.
|Алавес
За последние два матча "Бетис" пропустил 10 мячей. Поможет ли это "Алавесу", который застрял в зоне вылета?
Личная встреча между футбольными клубами Эрцгебирге Ауэ и Регенсбург назначена на 22.10.2017 и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Эрцгебирге Ауэ. По Москве начало данной игры в 14:30.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Эрцгебирге Ауэ – Регенсбург, выставив коэффициент 1.85 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.4, а поставить на ничью возможно по 3.5.
Две недели назад футбольный клуб Эрцгебирге Ауэ получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Эрцгебирге Ауэ из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Эрцгебирге Ауэ выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Эрцгебирге Ауэ – Регенсбург у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.
Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Регенсбург прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Регенсбург сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Регенсбург в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.
Хозяева матча Эрцгебирге Ауэ – Регенсбург предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Эрцгебирге Ауэ больше 1.5 гола.
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