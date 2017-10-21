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Гуанчжоу Эвергранд — Гуйчжоу Чжичэн прогноз профессионала 22.10.17

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Евролига Баскетбол: Евролига
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# Химки М 20.10 20:00 по МСК. Жальгирис #
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Голландия (Нидерланды) футбол: Голландия (Нидерланды) – Эредивизион
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# Вест Хэм 20.10 22:00 по МСК. Брайтон #
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"Вест Хэм" против "Брайтона". В английской Премьер-лиге встречаются соседи по турнирной таблице
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# Виннипег 21.10 03:00 по МСК. Миннесота #
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Гуанчжоу Эвергранд — Гуйчжоу Чжичэн прогноз профессионала 22.10.17

В последнем противостоянии Гуанчжоу Эвергранд – Гуйчжоу Чжичэн свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 22 октября у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 14:35. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Гуанчжоу Эвергранд обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Футбольный клуб Гуанчжоу Эвергранд среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.9. Ничейный результат оценен котировкой 3.6, а на ФК Гуйчжоу Чжичэн выставили 4.2.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Гуанчжоу Эвергранд использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Гуанчжоу Эвергранд, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Гуанчжоу Эвергранд выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

На выезде футбольный клуб Гуйчжоу Чжичэн выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Гуйчжоу Чжичэн выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Гуйчжоу Чжичэн добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Гуанчжоу Эвергранд и Гуйчжоу Чжичэн, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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