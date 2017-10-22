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Шанхай СИПГ — Гуанчжоу Фули прогноз профессионала на матч 22.10.17

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Евролига Баскетбол: Евролига
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# Химки М 20.10 20:00 по МСК. Жальгирис #
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# Гронинген 20.10 21:00 по МСК. Виллем #
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Шанхай СИПГ — Гуанчжоу Фули прогноз профессионала на матч 22.10.17

Футболисты клуба Гуанчжоу Фули не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 22.10.2017 проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Шанхай СИПГ – Гуанчжоу Фули идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 14:35 по МСК.

Самый большой коэффициент в матче Шанхай СИПГ – Гуанчжоу Фули идет на гостей и составляет 4.3, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.8. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.8.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Шанхай СИПГ не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Шанхай СИПГ уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

В этом сезоне у футбольного клуба Гуанчжоу Фули совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Гуанчжоу Фули находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Гуанчжоу Фули выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Гуанчжоу Фули в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

На поединок Шанхай СИПГ – Гуанчжоу Фули идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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