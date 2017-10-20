Прогноз на матч Волга Ульяновск — Сызрань-2003 от эксперта 21.10.17

У команды Волга Ульяновск и команды Сызрань-2003, которые проведут личную встречу в рамках очередного тура известного футбольного чемпионата, очень много поклонников во всех уголках мира. Клубы имеют огромное количество титулов не только в родном чемпионате, но и в ряде других командных соревнований. В составах команд выступают известные футболисты, являющиеся лидерами национальных сборных. Многие мальчишки начинают заниматься футболом именно из-за того чтобы походить на своих кумиров. У руля команды Волга Ульяновск и команды Сызрань-2003 стоят опытные менеджеры, которые прививают своим подопечным различные тактически схемы, при помощи которых, а также собственного мастерства, футболисты шокируют своих соперников на футбольном поле, добиваясь побед и титулов. Но сегодняшний матч для каждого из соперников не будет простым, так как друг другу будут противостоять опытные футболисты, которых не так-то просто чем-то удивить. Именно поэтому нашим экспертам было интересно составить свои прогнозы на этот матч. Нет необходимости говорить о том, что оба клуба противостоят друг другу ежегодно, а в случае, если жребий сводит эти команды в различных командных соревнованиях или кубках, то у болельщиков появляется отличный шанс наблюдать за противостоянием этих знаменитых футбольных клубов неоднократно. Наши прогнозы на этот матч, в основном, сделаны исходя из текущей формы и амбиций этих футбольных команд в нынешнем сезоне, поэтому мы ждем здесь только яркого и интересного противостояния с большим количеством голов.

Выбирая интересный футбольный матч, эксперты нашего портала всегда стараются предложить максимальное количество ставок, чтобы любители футбола, которые отправляются на стадион болеть за свою любимую футбольную команду, или будут наблюдать за развитием событий у экранов телевизоров, могли не просто насладиться матчем, но и заработать, сделав ставки в букмекерских конторах. Лучше всего, как показывает практика, нам удаются прогнозы на статистику. Вообще, прогнозировать статистику того или иного футбольного матча довольно-таки просто. Для этого достаточно использовать специальные ресурсы, которые ведут учет различных статистических показателей команд в матчах текущего и прошлых чемпионатов. Однако здесь главное не только научиться пользоваться такими ресурсами, но и делать это вместе с анализом другой информации. В ближайшем туре чемпионата нас привлек матч команды Волга Ульяновск и команды Сызрань-2003 оба футбольных клуба неплохо зарекомендовали себя в текущем сезоне. Наши эксперты полагают, что в сегодняшнем матче будет борьба, так как и хозяева поля, и гости имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в верхнюю часть турнирной таблицы. Матч может получиться очень напряженным, богатым на фолы и желтые карточки, так как в составах обеих команд выступают футболисты, которые, при определенном стечении обстоятельств, могут сыграть против своих соперников довольно грубо, да и главный арбитр матч – суровый рефери, не привыкший потакать грубиянам. В общем, нас ждет матч в лучших традициях футбольных противостояний, где на кону стоит только победа.

Так как команда Волга Ульяновск и команда Сызрань-2003 сейчас ведут борьбу за высокие места в турнирной таблице чемпионата, очное противостояние этих футбольных команд можно назвать центральным матчем тура. Напомним, что до конца чемпионата осталось сыграть ограниченное количество матчей, поэтому каждое набранное очко – на вес золота. И команда Волга Ульяновск, и команда Сызрань-2003 одни из лидеров чемпионата по количеству забитых мячей. Статус матча тоже подразумевает, что оба футбольных клуба будут действовать в атакующем стиле, следовательно, забитых мячей в матче будет много, поэтому общий тотал наши эксперты рекомендуют заигрывать на больше. Относительно фаворита этого матча, то здесь довольно тяжело дать однозначный ответ. В принципе, исходя из турнирного положения, а также учитывая другие факторы, эксперты нашего ресурса полагают, что команда Волга Ульяновск и команда Сызрань-2003 – равные соперники, поэтому до старта игры мы воздержимся от каких-либо прогнозов относительно фаворита матча. Стоит посмотреть на то, кто из соперников будет действовать в противостоянии более активно, а потом только делать какие-либо выводы. Нарушений и желтых карточек в игре ожидается немного, пусть матчи и носит принципиальный характер, однако оба футбольных клубах ни в текущем сезоне, ни в матчах между собой не набирали много предупреждений, да и нарушений правил в матчах с участием этих команд тоже было не много. Так как обе команды стараются действовать на футбольном поле активно, то общий тотал угловых в этом матче мы советуем играть на больше.

Нет победителей в матче — 3.6, победа достанется Волга Ульяновск — 1.9, победа достанется Сызрань-2003 — 4.2.

Сейчас, когда большинство футбольных чемпионатов выходит на финишную прямую, практически всем командам необходимо заботиться о том, чтобы стабильно набирать очки и укреплять свои позиции в турнирной таблице. В нижней части турнирной таблицы борьба идет такая же острая, как и среди команд, которые претендуют на чемпионство. Сейчас идет игра на выносливость, так как те футбольные клубы, которые продемонстрируют недостаточный уровень игры, окажутся в низшем дивизионе. А это существенно ударит по бюджету, особенно это касается маленьких футбольных клубов, для которых попадание в высший дивизион – не только существенный прорыв в игре, но и солидная прибавка к бюджету. Сейчас в прессе можно найти много статей о том, что маленькие клубы сетуют на скудный бюджет и невозможность на равных играть с лидерами чемпионата, в руках которых сосредоточены огромные ресурсы, позволяющие им иметь по несколько равноценных составов, в то время как маленькие клубы вынуждены играть практически одним составом весь сезон. Таковы реалии современного футбола. Однако некоторым из маленьких клубов удается не только показывать неплохой футбол, но и на равных противостоять более титулованным и богатым соперникам. И именно за это болельщики боготворят этот вид спорта.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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