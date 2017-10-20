Ставки на матч Манчестер Сити – Бёрнли, прогноз на футбол от 21.10.17

Результативный футбол сегодня является обыденным явлением в исполнении большинства футбольных команд. Однако еще недавно менеджеры старались привить своим подопечным защитный стиль игры. Ранее команды ограничивались минимальными победами, а преимущество в несколько мячей по итогам матча могли себе позволить лишь команды, в составе которых выступали известные футболисты. Сегодня все кардинально изменилось. Даже команды, которые идут в хвосте турнирной таблицы, стараются играть с грандами современного футбола в атакующей манере, так как менеджеры этих команд прекрасно осознают, что если их подопечные будут жаться к собственным воротам, в надежде как можно дольше не давать сопернику забить, это все равно не убережет их от поражения. А вот в обоюдоострых атаках у таких команд появляются шансы. Да, такие шансы выглядят призрачными, но, как показывает практика современного футбола, они есть и даже работают. В матче команды Манчестер Сити и команды Бёрнли, которые будут противостоять друг другу, эксперты нашего портала ждут открытой игры, так как, судя по положению команд в турнирной таблице, им нет необходимости жаться к своим воротам. В турнирной таблице клубы занимают хорошие места, зона вылета им не грозит, но и шансов зацепиться за высокие места у команд немного, тем более, учитывая непростой график, который ждет эти футбольные клубы в ближайших матчах. Поэтому вряд ли менеджеры захотят перегружать своих футболистов активными действиями защитного футбола, предоставив им возможность проявить свой атакующий потенциал. Поэтому мы ждем веселого матча с обилием забитых мячей.

В матче команды Манчестер Сити и команды Бёрнли, которые сыграют между собой в рамках первенства страны, эксперты нашего ресурса выбрали ряд интересных ставок в букмекерских конторах, на которые стоит обратить внимание бетторам. В первую очередь, это касается статистики. Чаще всего, букмекеры выдают верную линию на основные исходы футбольных матчей, а вот корректными предложениями на статистические показатели того или иного футбольного матча почему-то пренебрегают. Хотя, прогнозировать статистику не так уж и сложно, главное, иметь терпение и желание. Мы используем специальные ресурсы, которые находятся в сети в открытом доступе, и ими, при желании, может воспользоваться каждый. Сегодня практически все букмекерские конторы позволяют делать ставки не только до начала матча, но и во время игры. Причем, ставки можно делать как на основные исходы матча, так и на дополнительные исходы и на статистику. Это очень удобно, так как по ходу матча, наблюдая за развитием событий на футбольном поле, можно сделать ставку по лучшему коэффициенту, либо по более выгодным предложениям. В общем, нашими прогнозами можно успешно пользоваться как до начала матча, так и по ходу игры. Особенно это касается тех болельщиков, которые привыкли наблюдать за матчами любимой команды с трибуны стадиона. Матч команды Манчестер Сити и команды Бёрнли будет непростым, команды имеют богатую историю противостояний, поэтому зрелищный и бескомпромиссный футбол болельщикам гарантирован.

Непростое противостояние ожидает футбольных болельщиков. В чемпионате команда Манчестер Сити и команда Бёрнли продолжают решать свои турнирные задачи, поэтому победа в этом противостоянии имеет для обеих команд ключевое значение. В принципе, эксперты нашего ресурса согласны с букмекерами, которые видят фаворитами противостояния гостей. Команда Бёрнли более опытна в играх концовки чемпионата, да и состав гостей более стабилен и сбалансирован. Хозяева поля в текущем чемпионате имеют неплохую статистику домашних матчей против клубов, занимающих верхние строчки турнирной таблицы, однако в этом матче все факторы указывают на то, что именно гости больше заслуживают победы. Поэтому наши эксперты прогнозируют победу команды Бёрнли в этом матче. Исходя из этого, чтобы оба клуба играют в атакующий футбол, мы полагаем, что в этом матче будет забито много голов. Поэтому наш прогноз – тотал больше голов в матче, а также индивидуальный тотал гостей тоже на больше. Так как команды действуют в быстрой манере, то фолов в матче вряд ли будет много, да и общий тотал желтых карточек в этой игре явно завышен. Отсюда, эти два статистических параметра мы рассматриваем на меньше. Общий тотал угловых мы рассматриваем на больше, так как команда Манчестер Сити и команда Бёрнли много атакуют, причем, делают это не через центр, а флангами, это и приводит к большому количеству стандартов. Еще можно рассмотреть индивидуальный тотал угловых каждой команды на больше, так как игра обеих команд строится через фланговые запросы в надежде на больших нападающих.

Игра закончится победой Манчестер Сити — 1.8, игра закончится победой Бёрнли — 4.3, никто не победит в игре — 3.8.

Сегодня футбол – это не просто игра, а еще и возможность неплохо заработать. Развитие всех видов спорта заставило расширяться букмекерский рынок, однако ставки на футбол пока остаются наиболее многочисленными. Скорее всего, это связано с тем, что у этого вида спорта огромная армия болельщиков во всех уголках мира. А, как известно, футбольные болельщики самые азартные люди в мире, они готовы поставить на победу своей команды всю до последней копейки. Этим и пользуются букмекеры. Однако эксперты нашего портала говорят, что пришло время сказать хватит букмекерам, и начать выигрывать на ставках. Наши эксперты ежедневно мониторят линии букмекерских конторах в поисках наиболее интересных ставок на футбол с высоким процентом проходимости. Для прогнозирования матчей мы пользуемся специальными программами, позволяющими нам лучше проанализировать предстоящий футбольный матч и найти интересные ставки. Каждый наш прогноз – это результат кропотливого труда, причем каждый прогноз мы даем с подробным описанием. Вместе мы сможет выиграть у букмекеров, не отрываясь от любимого занятия – просмотра футбольных матчей. Всем удачных ставок и зрелищного футбола!

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