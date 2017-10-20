Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Химки М
|20.10 20:00 по МСК.
|Жальгирис
Во втором туре баскетбольной Евролиги состоится довольно интересный поединок, в котором подмосковные «Химки» будут принимать литовский «Жальгирис». В свое время в нулевые годы матчи соперников в Лиге ВТБ вызывали ажиотаж. Получится ли столь принципиальной и предстоящая встреча?
|Гронинген
|20.10 21:00 по МСК.
|Виллем
Пытаемся увеличить банк на матче Чемпионата Голландии!
|Гурник
|20.10 21:30 по МСК.
|Корона
Предлагаем ставку с хорошим коэффициентом и точно рассчитанными шансами на успех
|Шальке 04
|20.10 21:30 по МСК.
|Майнц 05
Готов ли "Шальке" конкурировать за место в Лиге чемпионов?
|Вест Хэм
|20.10 22:00 по МСК.
|Брайтон
"Вест Хэм" против "Брайтона". В английской Премьер-лиге встречаются соседи по турнирной таблице
|Виннипег
|21.10 03:00 по МСК.
|Миннесота
Ура! Выходные, много хоккея, как же это круто, не правда ли? Сегодня наш взгляд пал на матч Виннипега и Миннесоты.
|Бетис Севилья
|21.10 17:15 по МСК.
|Алавес
За последние два матча "Бетис" пропустил 10 мячей. Поможет ли это "Алавесу", который застрял в зоне вылета?
Результативный футбол сегодня является обыденным явлением в исполнении большинства футбольных команд. Однако еще недавно менеджеры старались привить своим подопечным защитный стиль игры. Ранее команды ограничивались минимальными победами, а преимущество в несколько мячей по итогам матча могли себе позволить лишь команды, в составе которых выступали известные футболисты. Сегодня все кардинально изменилось. Даже команды, которые идут в хвосте турнирной таблицы, стараются играть с грандами современного футбола в атакующей манере, так как менеджеры этих команд прекрасно осознают, что если их подопечные будут жаться к собственным воротам, в надежде как можно дольше не давать сопернику забить, это все равно не убережет их от поражения. А вот в обоюдоострых атаках у таких команд появляются шансы. Да, такие шансы выглядят призрачными, но, как показывает практика современного футбола, они есть и даже работают. В матче команды Манчестер Сити и команды Бёрнли, которые будут противостоять друг другу, эксперты нашего портала ждут открытой игры, так как, судя по положению команд в турнирной таблице, им нет необходимости жаться к своим воротам. В турнирной таблице клубы занимают хорошие места, зона вылета им не грозит, но и шансов зацепиться за высокие места у команд немного, тем более, учитывая непростой график, который ждет эти футбольные клубы в ближайших матчах. Поэтому вряд ли менеджеры захотят перегружать своих футболистов активными действиями защитного футбола, предоставив им возможность проявить свой атакующий потенциал. Поэтому мы ждем веселого матча с обилием забитых мячей.
В матче команды Манчестер Сити и команды Бёрнли, которые сыграют между собой в рамках первенства страны, эксперты нашего ресурса выбрали ряд интересных ставок в букмекерских конторах, на которые стоит обратить внимание бетторам. В первую очередь, это касается статистики. Чаще всего, букмекеры выдают верную линию на основные исходы футбольных матчей, а вот корректными предложениями на статистические показатели того или иного футбольного матча почему-то пренебрегают. Хотя, прогнозировать статистику не так уж и сложно, главное, иметь терпение и желание. Мы используем специальные ресурсы, которые находятся в сети в открытом доступе, и ими, при желании, может воспользоваться каждый. Сегодня практически все букмекерские конторы позволяют делать ставки не только до начала матча, но и во время игры. Причем, ставки можно делать как на основные исходы матча, так и на дополнительные исходы и на статистику. Это очень удобно, так как по ходу матча, наблюдая за развитием событий на футбольном поле, можно сделать ставку по лучшему коэффициенту, либо по более выгодным предложениям. В общем, нашими прогнозами можно успешно пользоваться как до начала матча, так и по ходу игры. Особенно это касается тех болельщиков, которые привыкли наблюдать за матчами любимой команды с трибуны стадиона. Матч команды Манчестер Сити и команды Бёрнли будет непростым, команды имеют богатую историю противостояний, поэтому зрелищный и бескомпромиссный футбол болельщикам гарантирован.
Непростое противостояние ожидает футбольных болельщиков. В чемпионате команда Манчестер Сити и команда Бёрнли продолжают решать свои турнирные задачи, поэтому победа в этом противостоянии имеет для обеих команд ключевое значение. В принципе, эксперты нашего ресурса согласны с букмекерами, которые видят фаворитами противостояния гостей. Команда Бёрнли более опытна в играх концовки чемпионата, да и состав гостей более стабилен и сбалансирован. Хозяева поля в текущем чемпионате имеют неплохую статистику домашних матчей против клубов, занимающих верхние строчки турнирной таблицы, однако в этом матче все факторы указывают на то, что именно гости больше заслуживают победы. Поэтому наши эксперты прогнозируют победу команды Бёрнли в этом матче. Исходя из этого, чтобы оба клуба играют в атакующий футбол, мы полагаем, что в этом матче будет забито много голов. Поэтому наш прогноз – тотал больше голов в матче, а также индивидуальный тотал гостей тоже на больше. Так как команды действуют в быстрой манере, то фолов в матче вряд ли будет много, да и общий тотал желтых карточек в этой игре явно завышен. Отсюда, эти два статистических параметра мы рассматриваем на меньше. Общий тотал угловых мы рассматриваем на больше, так как команда Манчестер Сити и команда Бёрнли много атакуют, причем, делают это не через центр, а флангами, это и приводит к большому количеству стандартов. Еще можно рассмотреть индивидуальный тотал угловых каждой команды на больше, так как игра обеих команд строится через фланговые запросы в надежде на больших нападающих.
Игра закончится победой Манчестер Сити — 1.8, игра закончится победой Бёрнли — 4.3, никто не победит в игре — 3.8.
Сегодня футбол – это не просто игра, а еще и возможность неплохо заработать. Развитие всех видов спорта заставило расширяться букмекерский рынок, однако ставки на футбол пока остаются наиболее многочисленными. Скорее всего, это связано с тем, что у этого вида спорта огромная армия болельщиков во всех уголках мира. А, как известно, футбольные болельщики самые азартные люди в мире, они готовы поставить на победу своей команды всю до последней копейки. Этим и пользуются букмекеры. Однако эксперты нашего портала говорят, что пришло время сказать хватит букмекерам, и начать выигрывать на ставках. Наши эксперты ежедневно мониторят линии букмекерских конторах в поисках наиболее интересных ставок на футбол с высоким процентом проходимости. Для прогнозирования матчей мы пользуемся специальными программами, позволяющими нам лучше проанализировать предстоящий футбольный матч и найти интересные ставки. Каждый наш прогноз – это результат кропотливого труда, причем каждый прогноз мы даем с подробным описанием. Вместе мы сможет выиграть у букмекеров, не отрываясь от любимого занятия – просмотра футбольных матчей. Всем удачных ставок и зрелищного футбола!
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq