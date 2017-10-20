Прогнозы и ставки специалистов на матч Хартс — Сент-Джонстон 21.10.17

Экспертам нашего ресурса всегда нравилось анализировать наиболее интересные противостояния, исходы которых не берутся предсказать даже наиболее опытные эксперты и прогнозисты, которых в современном футболе, да и в других видах спорта в последнее время развелось превеликое множество. Это своеобразный вызов, так как, делая прогнозы на матчи лидеров чемпионата, всегда чувствуешь себя на одном уровне с великими футболистами. В общем, мы никак не могли пройти мимо матча, в котором команда Хартс и команда Сент-Джонстон будут определять сильнейшего. Оба клуба имеют в своих составах отличных футболистов, которые под руководством известных опытных менеджеров демонстрируют отличный футбол. Фактически, в нынешнем сезоне оба клуба показывают футбол высокого уровня, поэтому их называют основными претендентами на борьбу за высокие места в чемпионате. Напомним, что сейчас чемпионат входит в завершающую стадию, однако это не означает, что футболисты могут позволить себе расслабиться, так как главная борьба еще впереди, и только тот клуб, который покажет футбол действительно высочайшего класса, может занять высокое место по итогам чемпионата. Встреча команды Хартс и команды Сент-Джонстон будет настоящей изюминкой футбольного тура, мы советуем не пропустить этот матч, а о ставках на эту игру уже позаботились эксперты нашего портала, приготовив много интересных прогнозов. Кстати, многие наши прогнозы можно использовать не только для ставок до начала матча, но и походу игры. Советуем это учитывать.

Для прогнозирования футбольных матчей мало оперировать только статистическими данными. На результаты матчей, а также на статистику оказывает влияние большое количество факторов. Погода, судейство, текущая форма футболистов, их взаимоотношения с менеджером, важность последующих матчей и турнирные задачи – и это лишь небольшой список факторов, которые могут полностью изменить ход матча. Именно поэтому эксперты нашего портала перед составлением своих прогнозов на тот или иной футбольный матч, всегда тщательно изучают, анализируют и проверяют каждый факт, касаемо предстоящего футбольного противостояния. Так было и с матчем команды Хартс и команды Сент-Джонстон, которые многие эксперты уже успели окрестить одним из центральных матчей предстоящего тура чемпионата. Мы согласны, что сейчас команда Хартс и команда Сент-Джонстон, действительно, показывают интересный футбол высокого уровня, и при определенных раскладах такая игра способна обеспечить командам успех по итогам нынешнего сезона. Однако до конца чемпионата клубам еще предстоит сыграть достаточно матчей, причем, как показывает календарь, соперники у команд будут не самыми простыми. Да, клубы, которые ведут борьбу за выживание, иной раз способны преподнести самые неожиданные сюрпризы, так что, футболисты и менеджеры команды Хартс и команды Сент-Джонстон должны быть готовы ко всему. Относительно сегодняшнего матча, мы полагаем, что будет нешуточная борьба, а вот в отношении того, кому удастся одержать верх, а также более детальные прогнозы на статистику – все это можно найти в нашем описании ниже. Всем удачных ставок и отличного футбольного вечера.

Для наших экспертов в матче команды Хартс и команды Сент-Джонстон, который пройдет в рамках чемпионата, все предельно ясно. Хозяева поля уже практически решили свои задачи в турнирной таблице, клуб гарантировал себе прописку в чемпионате на будущий сезон, поэтому сейчас футболисты находятся в более-менее расслабленном состоянии. А вот гостям необходимо всеми силами удерживать верхнюю строчку в турнирной таблице. Учитывая, что до конца чемпионата осталось не так много матчей, гостям необходимо демонстрировать стабильную игру в каждом, набирая при этом очки. Так что, первым номером в этом матче будут действовать футболисты команды Сент-Джонстон, которые, по мнению наших экспертов, должны одержать победу на классе. Коэффициент на это довольно-таки неплох, поэтому мы не видим препятствий для того чтобы сделать ставки на победу команды Сент-Джонстон. Много голов в матче не будет, так как хозяева поля действуют в обороне очень умело, а гости привыкли добывать свои победы малой кровью. Так что, общий тотал забитых голов на меньше – отличная ставка в этом матче. Это же касается и угловых, так как тотала одной из команд вряд ли хватит для того чтобы пробить общий тотал угловых, предложенный букмекерами. А вот нарушений правил будет много, оба футбольных клуба действуют всегда агрессивно, стараются останавливать атаки соперника еще в центре поля за счет мелких фолов. Да и главный арбитр матча всегда дает много карточек и свистит каждый фол, поэтому эти параметры мы рекомендуем играть на больше.

В игре победит Хартс — 1.85, ничья — 3.5, в игре победит Сент-Джонстон — 4.4.

Очень много футбольных болельщиков сегодня предпочитают делать ставки в букмекерских конторах, считая себя экспертами в этом виде спорта. Именно на это и рассчитывают букмекеры, заманивая неопытных игроков большим предложением ставок, как основных, так и дополнительных. Чтобы стабильно выигрывать деньги букмекеров необходимо быть настоящим профессионалом, разбираться в ставках досконально, использовать различные стратегии и схемы. В общем, к ставкам необходимо относиться как к полноценной работе, в противном случае – это не закончится ничем хорошим, деньги будут проиграны, а настроение безнадежно испорчено. Лучше доверять прогнозам таких профессионалов, как эксперты нашего портала, которые уже не первый год имеют дело со ставками на футбол, знают стиль игры футбольных клубов и готовы анализировать много футбольных матчей без потери качества прогнозирования. Наши прогнозы позволят футбольным болельщикам заниматься их любимым делом – смотреть футбол, при этом, наши прогнозы принесут гарантированную прибыль от ставок. Так что, наслаждайтесь футболом и выигрывайте деньги букмекеров, обо всем остальном позаботятся наши профессионалы.

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