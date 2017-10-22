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Райо Вальекано — Спортинг: прогноз, ставки букмекера на матч. 22.10.17

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Евролига Баскетбол: Евролига
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# Химки М 20.10 20:00 по МСК. Жальгирис #
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Во втором туре баскетбольной Евролиги состоится довольно интересный поединок, в котором подмосковные «Химки» будут принимать литовский «Жальгирис». В свое время в нулевые годы матчи соперников в Лиге ВТБ вызывали ажиотаж. Получится ли столь принципиальной и предстоящая встреча?
Голландия (Нидерланды) футбол: Голландия (Нидерланды) – Эредивизион
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# Гронинген 20.10 21:00 по МСК. Виллем #
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# Вест Хэм 20.10 22:00 по МСК. Брайтон #
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# Виннипег 21.10 03:00 по МСК. Миннесота #
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Райо Вальекано — Спортинг: прогноз, ставки букмекера на матч. 22.10.17

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 22.10.2017, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Райо Вальекано и Спортинг. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Райо Вальекано, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 19:00.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Райо Вальекано – Спортинг определились с коэффициентами. На ФК Райо Вальекано выставили 1.95, на мировую между командами — 3.45, а ставки на гостей матча принимаются по 4.1.

На своем поле футбольный клуб Райо Вальекано не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Райо Вальекано находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Райо Вальекано в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

В этом сезоне у футбольного клуба Спортинг совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Спортинг находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Спортинг выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Спортинг в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Так как хозяева поединка Райо Вальекано – Спортинг сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Райо Вальекано.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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