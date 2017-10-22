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Мольде — Хёугесунн прогноз и ставки от специалиста 22.10.17

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Евролига Баскетбол: Евролига
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# Химки М 20.10 20:00 по МСК. Жальгирис #
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Во втором туре баскетбольной Евролиги состоится довольно интересный поединок, в котором подмосковные «Химки» будут принимать литовский «Жальгирис». В свое время в нулевые годы матчи соперников в Лиге ВТБ вызывали ажиотаж. Получится ли столь принципиальной и предстоящая встреча?
Голландия (Нидерланды) футбол: Голландия (Нидерланды) – Эредивизион
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# Гронинген 20.10 21:00 по МСК. Виллем #
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Польша футбол: Польша – Экстракласа
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# Гурник 20.10 21:30 по МСК. Корона #
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Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
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# Шальке 04 20.10 21:30 по МСК. Майнц 05 #
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Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
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# Вест Хэм 20.10 22:00 по МСК. Брайтон #
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"Вест Хэм" против "Брайтона". В английской Премьер-лиге встречаются соседи по турнирной таблице
США Хоккей: США – НХЛ
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# Виннипег 21.10 03:00 по МСК. Миннесота #
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За последние два матча "Бетис" пропустил 10 мячей. Поможет ли это "Алавесу", который застрял в зоне вылета?
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Прогноз от наших экспертов
Мольде — Хёугесунн прогноз и ставки от специалиста 22.10.17

Футболисты клуба Хёугесунн не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 22.10.2017 проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Мольде – Хёугесунн идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 19:00 по МСК.

Гости поединка Мольде – Хёугесунн от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 3.87. Хозяева оценены конторами коэффициентом 2, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.4.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Мольде отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Мольде еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Мольде пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

На выезде футбольный клуб Хёугесунн выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Хёугесунн выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Хёугесунн добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

В футбольном поединке Мольде – Хёугесунн эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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