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Саннефьёрд — Стрёмсгодсет прогноз и ставки от профессионала 22.10.17

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Прогнозы на сегодня:
Евролига Баскетбол: Евролига
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# Химки М 20.10 20:00 по МСК. Жальгирис #
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Во втором туре баскетбольной Евролиги состоится довольно интересный поединок, в котором подмосковные «Химки» будут принимать литовский «Жальгирис». В свое время в нулевые годы матчи соперников в Лиге ВТБ вызывали ажиотаж. Получится ли столь принципиальной и предстоящая встреча?
Голландия (Нидерланды) футбол: Голландия (Нидерланды) – Эредивизион
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# Гронинген 20.10 21:00 по МСК. Виллем #
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Пытаемся увеличить банк на матче Чемпионата Голландии!
Польша футбол: Польша – Экстракласа
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# Гурник 20.10 21:30 по МСК. Корона #
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Предлагаем ставку с хорошим коэффициентом и точно рассчитанными шансами на успех
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
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# Шальке 04 20.10 21:30 по МСК. Майнц 05 #
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Готов ли "Шальке" конкурировать за место в Лиге чемпионов?
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Вест Хэм 20.10 22:00 по МСК. Брайтон #
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"Вест Хэм" против "Брайтона". В английской Премьер-лиге встречаются соседи по турнирной таблице
США Хоккей: США – НХЛ
до начала:
# Виннипег 21.10 03:00 по МСК. Миннесота #
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Ура! Выходные, много хоккея, как же это круто, не правда ли? Сегодня наш взгляд пал на матч Виннипега и Миннесоты.
Испания футбол: Испания – Ла Лига
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# Бетис Севилья 21.10 17:15 по МСК. Алавес #
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За последние два матча "Бетис" пропустил 10 мячей. Поможет ли это "Алавесу", который застрял в зоне вылета?
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Прогноз от наших экспертов
Саннефьёрд — Стрёмсгодсет прогноз и ставки от профессионала 22.10.17

В 19:00 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Саннефьёрд – Стрёмсгодсет. Футбольный поединок запланировали на 22 октября, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.

Футбольный клуб Саннефьёрд среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.9. Ничейный результат оценен котировкой 3.6, а на ФК Стрёмсгодсет выставили 4.2.

В этом сезоне футбольный клуб Саннефьёрд только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Саннефьёрд пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Саннефьёрд хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.

В этом сезоне у футбольного клуба Стрёмсгодсет совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Стрёмсгодсет находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Стрёмсгодсет выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Стрёмсгодсет в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

На поединок Саннефьёрд – Стрёмсгодсет идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
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основатель проекта Betfaq

 