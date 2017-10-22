Согндал — Сарпсборг 08 прогноз специалиста 22.10.17

Футболисты клуба Согндал готовятся до 22-го октября 2017 года, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Сарпсборг 08. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 19:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Согндал – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Согндал – Сарпсборг 08 коэффициент на победу гостей просел до 4.4. На ничью он остался неизменным — 3.5, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.85.

Если раньше футбольный клуб Согндал ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Согндал в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Согндал стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

Футбольный клуб Сарпсборг 08 в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Сарпсборг 08 демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Сарпсборг 08 забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Сарпсборг 08 имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Согндал – Сарпсборг 08 встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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