Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Химки М
|20.10 20:00 по МСК.
|Жальгирис
Во втором туре баскетбольной Евролиги состоится довольно интересный поединок, в котором подмосковные «Химки» будут принимать литовский «Жальгирис». В свое время в нулевые годы матчи соперников в Лиге ВТБ вызывали ажиотаж. Получится ли столь принципиальной и предстоящая встреча?
|Гронинген
|20.10 21:00 по МСК.
|Виллем
Пытаемся увеличить банк на матче Чемпионата Голландии!
|Гурник
|20.10 21:30 по МСК.
|Корона
Предлагаем ставку с хорошим коэффициентом и точно рассчитанными шансами на успех
|Шальке 04
|20.10 21:30 по МСК.
|Майнц 05
Готов ли "Шальке" конкурировать за место в Лиге чемпионов?
|Вест Хэм
|20.10 22:00 по МСК.
|Брайтон
"Вест Хэм" против "Брайтона". В английской Премьер-лиге встречаются соседи по турнирной таблице
|Виннипег
|21.10 03:00 по МСК.
|Миннесота
Ура! Выходные, много хоккея, как же это круто, не правда ли? Сегодня наш взгляд пал на матч Виннипега и Миннесоты.
|Бетис Севилья
|21.10 17:15 по МСК.
|Алавес
За последние два матча "Бетис" пропустил 10 мячей. Поможет ли это "Алавесу", который застрял в зоне вылета?
Футболисты клуба Согндал готовятся до 22-го октября 2017 года, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Сарпсборг 08. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 19:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Согндал – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.
За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Согндал – Сарпсборг 08 коэффициент на победу гостей просел до 4.4. На ничью он остался неизменным — 3.5, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.85.
Если раньше футбольный клуб Согндал ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Согндал в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Согндал стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
Футбольный клуб Сарпсборг 08 в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Сарпсборг 08 демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Сарпсборг 08 забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Сарпсборг 08 имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Спортивные аналитики понимают, что в поединке Согндал – Сарпсборг 08 встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq