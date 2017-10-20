Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|Химки М
|20.10 20:00 по МСК.
|Жальгирис
Во втором туре баскетбольной Евролиги состоится довольно интересный поединок, в котором подмосковные «Химки» будут принимать литовский «Жальгирис». В свое время в нулевые годы матчи соперников в Лиге ВТБ вызывали ажиотаж. Получится ли столь принципиальной и предстоящая встреча?
|Гронинген
|20.10 21:00 по МСК.
|Виллем
Пытаемся увеличить банк на матче Чемпионата Голландии!
|Гурник
|20.10 21:30 по МСК.
|Корона
Предлагаем ставку с хорошим коэффициентом и точно рассчитанными шансами на успех
|Шальке 04
|20.10 21:30 по МСК.
|Майнц 05
Готов ли "Шальке" конкурировать за место в Лиге чемпионов?
|Вест Хэм
|20.10 22:00 по МСК.
|Брайтон
"Вест Хэм" против "Брайтона". В английской Премьер-лиге встречаются соседи по турнирной таблице
|Виннипег
|21.10 03:00 по МСК.
|Миннесота
Ура! Выходные, много хоккея, как же это круто, не правда ли? Сегодня наш взгляд пал на матч Виннипега и Миннесоты.
|Бетис Севилья
|21.10 17:15 по МСК.
|Алавес
За последние два матча "Бетис" пропустил 10 мячей. Поможет ли это "Алавесу", который застрял в зоне вылета?
22-го октября 2017 года состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Хапоэль Ашкелон – Маккаби Петах-Тиква. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Хапоэль Ашкелон, а вот игроки ФК Маккаби Петах-Тиква смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 19:00 по МСК.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Хапоэль Ашкелон – Маккаби Петах-Тиква, выставив коэффициент 1.8 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.3, а поставить на ничью возможно по 3.8.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Хапоэль Ашкелон отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Хапоэль Ашкелон еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Хапоэль Ашкелон пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
Последний матч футбольного клуба Маккаби Петах-Тиква прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Маккаби Петах-Тиква находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Маккаби Петах-Тиква в этом матче не сыграет крайний полузащитник.
Хозяева матча Хапоэль Ашкелон – Маккаби Петах-Тиква предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Хапоэль Ашкелон больше 1.5 гола.
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