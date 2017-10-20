Ставки на матч Ренн – Лилль, прогноз на футбол от 21.10.17

Весь мир с нетерпением ждет старта матч команды Ренн и команды Лилль. Оба футбольных клуба хорошо известны далеко за пределами родного чемпионата. На сегодняшний день эти клубы можно считать лучшими, так как они представлены отличными футболистами, выступающими под руководством известных менеджеров. Однако одного этого сегодня будет мало для достижения нужного результат в предстоящем матче. Напомним, что сейчас чемпионат вышел на финишный отрезок, поэтому командам необходимо тщательно подойти к оставшимся матчам, чтобы не упустить высокие места в турнирной таблице из-за банальной недооценки соперника. Особенно это касается матчей, в которых командам будут противостоять соперники, нив чем не уступающие им в классе. К таким матчам можно отнести и нашу сегодняшнюю встречу. В СМИ много говорили об этом матче, проводили сравнение футболистов и менеджеров обеих команд, детально разбирали тактические схемы игры, возможные изменения в составах, как до старта матча, так и по ходу игры. В общем, казалось бы, анализировать уже нечего, так как за нас это сделали мировые футбольные эксперты, чьи достижения не позволяют сомневаться в их компетенции. Однако эксперты нашего портала постарались внести и свою лепту в прогнозирование этого уникального футбольного события. Ниже можно ознакомиться с нашим видением этого матча. Мы старательно расписали каждый прогноз, чтобы любители футбола смогли сами определить для себя, когда делать ставки: до старта матча или в лайве. Мы полагаем, что игра будет просто великолепной, поэтому рекомендуем всем болельщикам не пропустить этот матч.

Встреча команды Ренн и команды Лилль в рамках текущего чемпионата – это отличная возможность для обеих команд улучшить свои турнирные позиции. Напомним, что до конца чемпионата осталось не так много матчей, поэтому сейчас командам уже некуда отступать, необходимо стабильно набирать очки, стараясь определить конкурентов. Между собой команда Ренн и команда Лилль провели достаточно матчей, что дает возможность экспертам нашего ресурса тщательно проанализировать статистические показатели встреч между этими футбольными коллективами. На основании статистических выборок, составленных нашими экспертами, а также используя другие источники альтернативной информации, мы составили ряд интересных прогнозов на эту встречу. Примечательно, что в этот раз мы сделали прогнозы не только на статистику, но и на исход матча, хотя стараемся делать это очень редко, так как, как показывает практика, прогнозирование исходов футбольных матчей – не самое прибыльное занятие. Однако сегодня, благодаря тому, что мы получили информацию о том, что в одной из команд не будет ряда ключевых футболистов, наши эксперты рассчитывают, что это позволит их соперникам воспользоваться полученным преимуществом, и воплотить его в забитые мячи. Все прогнозы относительно данного противостояния можно найти ниже, желаем всем интересного футбола и прибыльных ставок. Надеемся, что наши прогнозы окажутся верными, и позволят бетторам получить прибыль.

Эксперты нашего портала не согласны с букмекерами, предлагающими небольшой коэффициент на победу команды Ренн в матче с футболистами команды Лилль. Несмотря на то, что хозяева поля опережают своих соперников в турнирной таблице, а также демонстрируют отличный футбол в родных стенах, мы думаем, что у гостей есть шансы побороться в этом матче. У хозяев поля не будет нескольких ключевых футболистов, поэтому даже фактор родного поля и класс команды здесь не имеют такого преимущества, чтобы хозяева поля были такими фаворитами. Гости умеют играть в выездных матчах, так как действуют в атакующем стиле, и в текущем сезоне смогли забить всем своим соперникам. Из этого следует, что индивидуальный тотал команды Лилль лучше играть не больше. При этом команда Лилль не отличается мощной защитой, а в родных стенах команда Ренн всегда действуют агрессивно, так что, общий тотал в матче тоже можно заигрывать на больше. Относительно основного исхода этого матча, то здесь предпочтительно брать фору гостей, хотя, более рисковые бетторы могут сделать ставки на то, что команда Лилль не проиграет в этом матче. Общий тотал угловых мы рассматриваем на больше, так как и команда Ренн, и команда Лилль атакуют флангами, стараясь найти голову больших нападающих, а при стандартах к атаке подключаются мощные защитники, поэтому стандарты – ударное оружие обеих команд. Нарушений и желтых карточек в этом матче должно быть много, так как команды действуют довольно агрессивно при отборе мяча, да и в личных встречах практически всегда пробивали заявленные букмекерами тотал этих статистических ставок.

Ничья в противостоянии — 3.5, победа достанется Ренн — 1.85, победа достанется Лилль — 4.4.

Многие футбольные болельщики согласятся с экспертами нашего ресурса в том, что концовка любого футбольного чемпионата гораздо интереснее, чем его начало. Вначале чемпионата футбольные клубы только раскачиваются, поэтому там еще непонятно, кто есть кто, и какие задачи стоят перед командами на сезон. А вот в концовке чемпионата, когда силы и задачи команд уже ясны, начинается настоящая гонка. Причем, идет она не только среди команд, занимающих верхние строчки турнирной таблицы и распределяющих между собой места в престижных клубных турнирах, но и в подвалах турнирной таблицы, где неудачники чемпионата стараются всеми правдами и неправдами сохранить себе место под солнцем. Наши эксперты не берутся сказать, в какой части турнирной таблицы противостояния наиболее острые и бескомпромиссные, однако мы можем точно утверждать одно, футбол – это самый прекрасный вид спорта, так как здесь царят неподдельные эмоции и дух борьбы. Естественно, благодаря букмекерским конторам и их предложениям, современный футбол еще и один из наиболее прибыльных видов спорта для ставок. Наши эксперты заботятся о том, чтобы предложить бетторам только лучшие прогнозы на самые интересные футбольные противостояния. Будьте с нами и выигрывайте в букмекерских конторах!

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