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|Виннипег
|21.10 03:00 по МСК.
|Миннесота
Ура! Выходные, много хоккея, как же это круто, не правда ли? Сегодня наш взгляд пал на матч Виннипега и Миннесоты.
|Бетис Севилья
|21.10 17:15 по МСК.
|Алавес
За последние два матча "Бетис" пропустил 10 мячей. Поможет ли это "Алавесу", который застрял в зоне вылета?
В рамках национального первенства пройдет поединок Крузейро – Атлетико Минейро, который будет сыгран между командами в 22-го октября. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 22:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Атлетико Минейро – две победы против одного поражения.
Самый большой коэффициент в матче Крузейро – Атлетико Минейро идет на гостей и составляет 4.2, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.6. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.9.
В этом сезоне футбольный клуб Крузейро только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Крузейро пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Крузейро хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.
Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Атлетико Минейро. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Атлетико Минейро продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Атлетико Минейро крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.
Между командами Крузейро и Атлетико Минейро всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.
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