Спортинг — Шавиш прогноз профессионала 22.10.17

Главный арбитр матча Спортинг – Шавиш в 22:15 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 22 октября и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Шавиш на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Шавиш – девять против двух.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Спортинг – Шавиш определились с коэффициентами. На ФК Спортинг выставили 1.9, на мировую между командами — 3.6, а ставки на гостей матча принимаются по 4.2.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Спортинг слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Спортинг был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Спортинг выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

Футбольный клуб Шавиш имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Шавиш демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Шавиш продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Шавиш в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

В матче Спортинг – Шавиш довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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