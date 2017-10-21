Реал Солт-Лейк — Канзас Сити: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат США 22.10.17

Футболисты клуба Канзас Сити не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 22-го октября проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Реал Солт-Лейк – Канзас Сити идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 23:00 по МСК.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Реал Солт-Лейк – Канзас Сити определились с коэффициентами. На ФК Реал Солт-Лейк выставили 1.9, на мировую между командами — 3.6, а ставки на гостей матча принимаются по 4.2.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Реал Солт-Лейк не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Реал Солт-Лейк уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Канзас Сити постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

На поединок Реал Солт-Лейк – Канзас Сити идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

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