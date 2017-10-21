Филадельфия — Орландо Сити прогноз специалиста на матч 22.10.17

Футболисты клуба Филадельфия готовятся до 22-го октября 2017 года, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Орландо Сити. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 23:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Филадельфия – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Ставки на футбольную встречу Филадельфия – Орландо Сити уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.8. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.3, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.8.

Две недели назад футбольный клуб Филадельфия получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Филадельфия из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Филадельфия выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Филадельфия – Орландо Сити у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Сейчас футбольный клуб Орландо Сити пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Орландо Сити одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Орландо Сити забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Филадельфия – Орландо Сити, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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