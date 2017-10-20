Ставки на матч Америка МГ – Парана, прогноз на футбол от 22.10.17

Результативный футбол сегодня является обыденным явлением в исполнении большинства футбольных команд. Однако еще недавно менеджеры старались привить своим подопечным защитный стиль игры. Ранее команды ограничивались минимальными победами, а преимущество в несколько мячей по итогам матча могли себе позволить лишь команды, в составе которых выступали известные футболисты. Сегодня все кардинально изменилось. Даже команды, которые идут в хвосте турнирной таблицы, стараются играть с грандами современного футбола в атакующей манере, так как менеджеры этих команд прекрасно осознают, что если их подопечные будут жаться к собственным воротам, в надежде как можно дольше не давать сопернику забить, это все равно не убережет их от поражения. А вот в обоюдоострых атаках у таких команд появляются шансы. Да, такие шансы выглядят призрачными, но, как показывает практика современного футбола, они есть и даже работают. В матче команды Америка МГ и команды Парана, которые будут противостоять друг другу, эксперты нашего портала ждут открытой игры, так как, судя по положению команд в турнирной таблице, им нет необходимости жаться к своим воротам. В турнирной таблице клубы занимают хорошие места, зона вылета им не грозит, но и шансов зацепиться за высокие места у команд немного, тем более, учитывая непростой график, который ждет эти футбольные клубы в ближайших матчах. Поэтому вряд ли менеджеры захотят перегружать своих футболистов активными действиями защитного футбола, предоставив им возможность проявить свой атакующий потенциал. Поэтому мы ждем веселого матча с обилием забитых мячей.

Сегодня определяющими факторами, на которые обращают внимание наши эксперты при прогнозировании того или футбольного матча являются вовсе не показатели клуба в текущем сезоне, и не статистика, как думают многие. Да, все это играет свою роль и эксперты нашего портала, естественно, не оставляют такие вещи без внимания. Однако существуют любопытные информационные выборки, которые играют важную роль при составлении прогнозов нашими экспертами. Воспользоваться статистикой для прогнозирования статистических ставок, предлагаемых букмекерами, может каждый, так как сегодня в сети Интернет полно специальных программ и порталов, которые фиксируют и учитывают каждый статистический показатель того или иного футбольного клуба. Однако существуют матчи, типа противостояния команды Америка МГ и команды Парана, исходы которых невозможно предсказать без анализа всех составляющих такого противостояния. Наши эксперты уже неоднократно говорили о том, что победитель определяется не только качеством игры, но и психологией. Существуют команды-победители, которые перед каждым матчем особо настраиваются психологически, поэтому они побеждают еще до старта матча, так как уверены в том, что соперники не смогут ничего противопоставить их игре. Мы тщательно проанализировали и изучили все аспекты матча команды Америка МГ и команды Парана победа в котором необходима одной и другой команде, ниже можно найти наши прогнозы на этот матч. Несмотря на то, что мы спрогнозировали основной исход этого матча, мы бы рекомендовали лучше делать ставки на статистику, так как шансов иметь стабильный плюс, делая статистические ставки – более высок. Хотя, пусть каждый беттор принимает решение самостоятельно.

Для команды Америка МГ практически все оставшиеся матчи чемпионата будут иметь решающее значение. Клуб балансирует на грани зоны вылета, поэтому команде необходимо набирать очки в каждом матче. В принципе, для хозяев поля сегодня выпадает реальный шанс улучшить свои турнирные позиции, так как в гости к ним пожалуют футболисты команды Парана, которые сейчас переживают не самые лучшие времена, хотя и занимают место в середине турнирной таблицы. Команда Парана ослаблена многочисленными травмами ведущих футболистов, вдобавок к этому клуб продал нескольких футболистов основы в межсезонье, которым так и не смог отыскать замену. В общем, у команды Америка МГ сегодня появляется отличный шанс улучшить свои позиции в турнирной таблице, и наши эксперты полагают, что команда должна этим воспользоваться. Поэтому мы прогнозируем в этом матче победу хозяев поля. Однако победа вряд ли дастся футболистам команды Америка МГ легко. Матч должен получиться напряженным, с обилием жестких столкновений и большим количеством предупреждений. Поэтому общий тотал нарушений и желтых карточек мы рекомендуем играть на больше. В игре вряд ли будет забито много голов, так как уровень исполнителей в составах обеих команд оставляет желать лучшего, да и игра вряд ли будет динамичной, так как команды будут много осторожничать, действуя через центр. Отсюда и общий тотал забитых голов на меньше. Это же касается и общего тотала угловых, с учетом того, что игра будет идти, преимущественно, в центре поля, команды вряд ли подадут много стандартов, так как что угловых на меньше тоже выглядит хорошей ставкой на этот матч.

В матче победу одержит Америка МГ — 1.9, в матче победу одержит Парана — 4.2, будет ничья в матче — 3.6.

Сегодня футбол – это не просто игра, а еще и возможность неплохо заработать. Развитие всех видов спорта заставило расширяться букмекерский рынок, однако ставки на футбол пока остаются наиболее многочисленными. Скорее всего, это связано с тем, что у этого вида спорта огромная армия болельщиков во всех уголках мира. А, как известно, футбольные болельщики самые азартные люди в мире, они готовы поставить на победу своей команды всю до последней копейки. Этим и пользуются букмекеры. Однако эксперты нашего портала говорят, что пришло время сказать хватит букмекерам, и начать выигрывать на ставках. Наши эксперты ежедневно мониторят линии букмекерских конторах в поисках наиболее интересных ставок на футбол с высоким процентом проходимости. Для прогнозирования матчей мы пользуемся специальными программами, позволяющими нам лучше проанализировать предстоящий футбольный матч и найти интересные ставки. Каждый наш прогноз – это результат кропотливого труда, причем каждый прогноз мы даем с подробным описанием. Вместе мы сможет выиграть у букмекеров, не отрываясь от любимого занятия – просмотра футбольных матчей. Всем удачных ставок и зрелищного футбола!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: