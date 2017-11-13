Куньлунь РС — Динамо Москва прогноз и ставки от профессионала 14.11.17

Команда Куньлунь РС и команда Динамо Москва неоднократно встречались между собой в рамках чемпионата КХЛ. История противостояний этих хоккейных коллективов довольно интересная, так как в каждом сезоне они выдают наиболее интересные и непредсказуемые матчи. Сейчас обе команды ведут борьбу за то чтобы квалифицироваться в плей-офф по итогам регулярного сезона. Глядя на результаты команды, а также на их положение в турнирной таблице, можно сказать, что пока борьба идет успешно. Но в регулярном сезоне командам необходимо сыграть еще достаточно матчей, поэтому пока со стопроцентной уверенностью говорить о том, что обе команды смогут попасть в плей-офф и побороться за Кубок Гагарина – нельзя. Наши эксперты тщательно проанализировали предстоящий матч, и, учитывая все статистические показатели команды Куньлунь РС и команды Динамо Москва в нынешнем сезоне, а также в матчах между собой, мы сделали выводы, что сегодня на площадке будет много борьбы и грязной игры, на которую мастера хоккеисты обеих команд. Хотя, если хоккеисты со старта начнут играть в атакующий хоккей, то могут и не играть грубо, а полностью сосредоточиться на атакующих действиях. Поэтому, наши эксперты планируют сначала посмотреть начало матча, а уже потом делать выводы относительно его победителя. Однако сейчас пока точно можно утверждать одно – оба клуба покажут отличную игру, так как их хоккеисты находятся в неплохой форме.

Наши эксперты после тщательного анализа матча КХЛ, в котором команда Куньлунь РС сойдется с командой Динамо Москва, сделали вывод, что матч для обоих хоккейных клубов будет непростым, а сама игра должна получиться очень напряженной. Обе хоккейных команды, которые встретятся между собой – представители верхней части турнирной таблицы. Эти клубы всегда сражаются только за самые высокие места в чемпионате, поэтому их очные противостояние не только интригуют своей непредсказуемостью, но и позволяют болельщикам наслаждаться отличным хоккеем в исполнении лучших хоккеистов чемпионата КХЛ. Обе команды в нынешнем сезоне показывают достойную игру, которая позволяет им занимать высокие места в турнирной таблице. Сейчас обе команды входят в число основных претендентов на попадание в плей-офф. Помимо этого, букмекеры полагают, что они могут стать и основными претендентами в борьбе за Кубок Гагарина. Но, об этом рано говорить, так как до матчей плей-офф командам предстоит сыграть еще достаточно матчей в регулярном чемпионате. Для попадания в плей-офф нужно, в первую очередь, демонстрировать стабильность, с этим у команд пока все в порядке, так что, в очном противостоянии ожидается стабильный атакующий хоккей со множеством заброшенных шайб. Ниже можно ознакомиться с прогнозами на этот матч, которые предоставили наши эксперты после тщательного анализа линии и статистики.

Эксперты нашего ресурса после тщательного анализа матча КХЛ, в котором команда встретится с командой Динамо Москва, пришли к выводу, что фаворитом предстоящего матча являются хоккеисты хозяев площадки. Команда Куньлунь РС в последних матчах показала слаженную командную игру, благодаря которой смогла добиться отличных результатов. Клуб находится в верхней части турнирной таблице, претендует на попадание в плей-офф и просто великолепно играет на родной площадке. Болельщики непременно будут поддерживать своих кумиров. Гостям будет тяжело в этом матче не только из-за того, что матч будет проходить в родных стенах команды Куньлунь РС. Команда Динамо Москва будет выступать в этой игре в ослабленном составе, так как из-за травм на эту игру не смогут выйти несколько ведущих хоккеистов. Это довольно тяжелая потеря для команды Динамо Москва, поэтому вряд ли команде удастся найти полноценную замену выбывшим хоккеистам за столь короткое время. Поэтому, в противостоянии команды Куньлунь РС и команды Динамо Москва мы рекомендуем делать ставки на то, что в матче победит команда Куньлунь РС. Относительно количества заброшенных шайб, наши эксперты полагают, что в сегодняшней игре голов будет много, так как впереди у команд играют опытные хоккеисты, а сами команды постоянно стараются атаковать ворота своих соперников. Также мы ожидаем, что команда Динамо Москва перебьет количество штрафных минут, предлагаемых букмекерами, так как, скорее всего, клуб будет сдерживать многочисленные атаки хозяев площадки через грубую игру.

В матче победителем будет Куньлунь РС — 1.8, нет победителей — 3.8, в матче победителем будет Динамо Москва — 4.3.

В регулярном чемпионате КХЛ в каждом туре играется множество интересных противостояний. В хоккее отлично сочетается не только борьба, но и результативность, так что любители этого вида спорта будут получать наслаждение от противостояний двух известных хоккейных коллективов. Пока сезон только входит в среднюю стадию, поэтому у команд еще есть время для решения своих задач. Многие клубы не откладывают решение задач на концовку сезона, так как понимают, что сил может и не хватить. Тем более что если попасть в плей-офф, то там тоже необходимо показывать хорошую игру, так как в плей-офф не будет слабых команд, а малейшая ошибка может привести к поражению. Сейчас для многих команд отличное время набирать очки, и этим необходимо пользоваться. Наши эксперты ждут, что в противостоянии команды Куньлунь РС и команды Динамо Москва мастера хоккея покажут действительно зрелищный матч, который не позволит болельщикам заскучать. Помимо этого, интерес к матчу будут подогревать прогнозы наших экспертов, с помощью которых можно обыграть букмекеров.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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