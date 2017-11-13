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|Vityaz Podolsk
|13.11 19:30 по МСК.
|ХК Сочи
Мобилизуется ли "Витязь" после паузы в чемпионате?
|Kosovo
|13.11 21:30 по МСК.
|Латвия
В товарищеском матче сойдутся Косово и Латвия. Матч не самый рейтинговый, но получить можно вполне реальные дивиденды
|Италия
|13.11 22:45 по МСК.
|Швеция
Сборная Италии оказалась на волоске от провала. Неужели "скуадра адзурра" пропустит Чемпионат мира?!
|Каролина
|14.11 03:00 по МСК.
|Даллас
Про Каролину мы уже писали недавно, тогда ставка успешно сыграла. Сегодня команда сыграет против Далласа. Какой ждать исход? Читайте в нашем прогнозе!
|Ирландия
|14.11 22:45 по МСК.
|Дания
В паре Ирландия - Дания определится последний участник финальной части ЧМ-2018 от Европы
Современный турнир КХЛ объединяет большое количество команд. Еще недавно в этом турнире блистали только российские хоккейные клубы, финансы которых позволяли им приглашать известных отечественных и иностранных хоккеистов. Однако сегодня в чемпионате принимают участие клубы из Европы и Азии, которые достаточно финансово обеспечены, чтобы пригласит в свои клубы известных хоккеистов, которые могут на равных соперничать с известными российскими хоккейными клубами. Таким образом, сейчас в чемпионате КХЛ довольно жесткая конкуренция, и если раньше более титулованные клубы могли не переживать по поводу попадания в плей-офф по итогам регулярного чемпионата, то сейчас ситуация изменилась, и каждый клуб играет в полную силу во всех матчах, в противном случае, он может пролететь мимо Кубка Гагарина, а за это руководство, естественно, по головке не погладит. Такое положение дел существенно сказалось на чемпионате КХЛ, причем, сказалось в положительную для любителей хоккея сторону, так как теперь болельщики могут наслаждаться каждым матче любимого вида спорта, так как хоккеисты играют только на победу. Не только смотреть хоккей КХЛ стало интересно, анализировать матчи КХЛ – тоже интересно, так как всегда узнаешь что-то новое и интересное, как наши эксперты, которые предлагают на матч команды Северсталь и команды Трактор интересные прогнозы.
Эксперты нашего ресурса давно ждали матча, в котором встретятся хоккеисты команды Северсталь и хоккеисты команды Трактор. Оба хоккейных клуба показывают в чемпионате КХЛ отличные результаты. Поэтому, нам было непросто составить прогноз на противостояние этих хоккейных клубов. Однако, тщательно проанализировав статистику выступлений команд в нынешнем сезоне, а также сравнив статистику выступлений этих хоккейных клубов в прошлом сезоне, наши эксперты пришли к определенным выводам, которые мы сформулировали в нашем прогнозе на этот матч. Более детально с ним познакомиться можно ниже. Мы думаем, что сегодняшнее противостояние получиться динамичным, так как оба клуба в нынешнем сезоне делают упор именно на атаку. Кроме этого, по полученной из официальных источников информации, нам стало известно, что обе команды с первых минут матча будут выступать в сильнейших составах. Из этого следует, что болельщики не должны заскучать во время игры. Также, наши эксперты понимают, что сейчас для обеих команд открывается отличная возможность – не только нанести поражение конкурентам за попадание в плей-офф по итогам регулярного сезона КХЛ, но и самим улучшить свое положение в турнирной таблице. Так что, матч обещает быть интересным. Надеемся, что хоккеисты не разочаруют болельщиков!
Для наших экспертов спрогнозировать матч между командой Северсталь и командой Трактор, которые сойдутся на ледовой площадке команды Северсталь в ближайшем матче чемпионате КХЛ, было не очень тяжело. Мы использовали статистические данные выступлений клубов в нынешнем сезоне, а также рассмотрели последние матчи между этими командами. Все это позволило нашим экспертам определить, что фаворитом противостояния являются хоккеисты команды Северсталь. Хозяева площадки отлично начали этот сезон и пока показывают стабильные результаты. Наши эксперты полагают, что отличное взаимодействие хоккеистов команды – результат упорной работы под руководством главного тренера, который и является главным вдохновителем клуба на победы. Гости тоже находятся в неплохой форме, однако клуб будет играть не первую игру на выезде, так что, скорее всего, у хоккеистов команды Трактор накопилась усталость. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что команда Северсталь сегодня вполне способна победить, так как весь стадион будет неистово поддерживать своих кумиров и гнать их вперед, так что, хозяева просто элементарно могут перебегать гостей. Еще неплохой ставкой нам видится ставка на общий тотал заброшенных шайб в матче на больше. Команды всегда стараются играть открыто, так что, если у хоккеистов пойдет бросок, то оба клуба могут еще во втором периоде перебить заявленный букмекерами общий тотал шайб в этом матче.
Триумфатором противостояния станет Северсталь — 1.8, триумфатором противостояния станет Трактор — 4.3, в основное время в матче нет победителей — 3.8.
Для наших экспертов нет неинтересных матчей КХЛ. Дело в том, что если внимательно изучить статистику выступлений команд в нынешнем сезоне, а также матчи команд между собой, то всегда можно найти огромное количество интересных деталей, которые можно использовать для прогнозирования. Наши прогнозы на противостояния регулярного чемпионата КХЛ, это не только ставки на основные исходы матчей, но и ставки на статистические показатели выступлений команд. Сейчас чемпионат КХЛ пользуется огромной популярностью у любителей европейского хоккея, поэтому букмекеры предлагают различные предложения на матчи этого чемпионата. Это позволяет нашим экспертам находить хорошие ставки в линиях букмекеров, которые не только добавляют азарта при просмотре матчей, но и дают возможность выиграть неплохие деньги на ставках. Мы ждем, что противостояние команды Северсталь и команды Трактор тоже должно быть интересным и прибыльным для любителей хоккея.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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