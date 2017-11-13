КХЛ. Сегодня матч Торпедо — Автомобилист. Прогнозы и ставки от эксперта 14.11.17

Команда Торпедо и команда Автомобилист неоднократно встречались между собой в рамках чемпионата КХЛ. История противостояний этих хоккейных коллективов довольно интересная, так как в каждом сезоне они выдают наиболее интересные и непредсказуемые матчи. Сейчас обе команды ведут борьбу за то чтобы квалифицироваться в плей-офф по итогам регулярного сезона. Глядя на результаты команды, а также на их положение в турнирной таблице, можно сказать, что пока борьба идет успешно. Но в регулярном сезоне командам необходимо сыграть еще достаточно матчей, поэтому пока со стопроцентной уверенностью говорить о том, что обе команды смогут попасть в плей-офф и побороться за Кубок Гагарина – нельзя. Наши эксперты тщательно проанализировали предстоящий матч, и, учитывая все статистические показатели команды Торпедо и команды Автомобилист в нынешнем сезоне, а также в матчах между собой, мы сделали выводы, что сегодня на площадке будет много борьбы и грязной игры, на которую мастера хоккеисты обеих команд. Хотя, если хоккеисты со старта начнут играть в атакующий хоккей, то могут и не играть грубо, а полностью сосредоточиться на атакующих действиях. Поэтому, наши эксперты планируют сначала посмотреть начало матча, а уже потом делать выводы относительно его победителя. Однако сейчас пока точно можно утверждать одно – оба клуба покажут отличную игру, так как их хоккеисты находятся в неплохой форме.

Эксперты нашего ресурса стараются выбирать только наиболее интересные матчи в регулярном сезоне КХЛ. Хотя, если говорить об этом чемпионате, то стоит подчеркнуть, что в последние годы уровень чемпионата существенно улучшился. Сейчас принять участие в чемпионате КХЛ стремятся многие хоккейные клубы не только из Европы. Это говорит о том, что уровень хоккеистов, выступающих в командах – достаточно высок. Если взглянуть на сам чемпионат, то можно обратить внимание не только на большое количество известных хоккеистов, которые выступают в чемпионате в составе разных команд, но и на практически равные результаты клубов в битве за места плей-офф. Пока еще рано говорить о том, какие из команд будут бороться между собой за титул лучшей команды КХЛ по итогам нынешнего сезона. Сейчас только одно можно сказать наверняка – концовка сезона пройдет в очень напряженной борьбе, так как желающих попасть в число лучших клубов по итогам сезона будет намного больше, чем мест в плей-офф. Скорее всего, команды, которые сегодня сыграют между собой – команда Торпедо и команда Автомобилист, смогут попасть в плей-офф, так как они пока демонстрируют ровные результаты. Если клубы продолжат играть в таком духе, то смогут квалифицироваться в плей-офф с высоких мест, что позволит им получить в первых матчах плей-офф более легких соперников. Так что, клубам есть куда стремиться.

Наши эксперты, составляя прогноз на матч КХЛ, в которой встретятся команда Торпедо и команда Автомобилист, заметили одну любопытную деталь. Многие тренеры и хоккеисты говорили о том, что на ледовой площадке хозяев очень тяжело играть. Глядя на результаты нынешнего сезона, мы тоже пришли к такому выводу, поэтому, в очном противостоянии команды Торпедо и команды Автомобилист, мы советуем делать ставки на то, что хозяева площадки не проиграют в основное время. Гости несколько превосходят своих соперников, однако из-за травм матч в составе гостей пропустят несколько ведущих хоккеистов. Это должно ослабить команду Автомобилист, вдобавок к этому, у клуба был довольно напряженный график игр, что тоже говорит в пользу нашей ставки. Да и хозяева площадки сейчас находятся в хорошей форме. Поэтому, мы не видим причин для того чтобы давать на них такой высокий коэффициент. Еще одной симпатичной ставкой в этом матче нам видится общий тотал заброшенных шайб на больше. Обе команды показывают в нынешнем сезоне результативный хоккей, много бросают по воротам соперника и забрасывают много шайб, да и личные встречи между этими клубами частенько заканчиваются большим количеством шайб. Так что, ждем здесь результативный хоккей. А вот общий тотал штрафных минут мы советуем играть на меньше, так как команда Торпедо и команда Автомобилист не являются самыми грубыми клубами КХЛ.

Матч закончится триумфом Торпедо — 1.8, нет триумфаторов в матче — 3.8, матч закончится триумфом Автомобилист — 4.3.

Матч, в котором между собой встретятся команда Торпедо и команда Автомобилист должен получиться очень интересным. Об этом в голос говорят эксперты нашего ресурса, так как на площадке команде Торпедо будут встречаться одни из старейших хоккейных клубов Европы. Болельщики со стажем должны помнить, как в далекие времена названия этих команд вызывали трепет в сердцах истинных фанатов хоккея, а фамилии хоккеистов заставляли стадионы взрываться аплодисментами. Сегодняшнее поколение хоккеистов тоже показывает хорошие результаты, обе команды сейчас находятся в первой половине турнирной таблице. Это говорит о том, что в нынешнем сезоне они проводят хорошие матчи и добиваются побед. Противостояние команды Торпедо и команды Автомобилист должно получиться насыщенным, так как эти две хоккейные команды знают, как нужно играть в хоккей. Поэтому болельщикам сегодня гарантировано отличное зрелище. Наши эксперты постарались предложить интересные прогнозы на этот матч, мы уверены, что он получиться действительно захватывающим и интересным.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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