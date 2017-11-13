Прогнозы и ставки на матч Динамо Рига — Лада 14.11.17

Команда Динамо Рига и команда Лада неоднократно встречались между собой в рамках чемпионата КХЛ. История противостояний этих хоккейных коллективов довольно интересная, так как в каждом сезоне они выдают наиболее интересные и непредсказуемые матчи. Сейчас обе команды ведут борьбу за то чтобы квалифицироваться в плей-офф по итогам регулярного сезона. Глядя на результаты команды, а также на их положение в турнирной таблице, можно сказать, что пока борьба идет успешно. Но в регулярном сезоне командам необходимо сыграть еще достаточно матчей, поэтому пока со стопроцентной уверенностью говорить о том, что обе команды смогут попасть в плей-офф и побороться за Кубок Гагарина – нельзя. Наши эксперты тщательно проанализировали предстоящий матч, и, учитывая все статистические показатели команды Динамо Рига и команды Лада в нынешнем сезоне, а также в матчах между собой, мы сделали выводы, что сегодня на площадке будет много борьбы и грязной игры, на которую мастера хоккеисты обеих команд. Хотя, если хоккеисты со старта начнут играть в атакующий хоккей, то могут и не играть грубо, а полностью сосредоточиться на атакующих действиях. Поэтому, наши эксперты планируют сначала посмотреть начало матча, а уже потом делать выводы относительно его победителя. Однако сейчас пока точно можно утверждать одно – оба клуба покажут отличную игру, так как их хоккеисты находятся в неплохой форме.

В матче, где между собой сыграют известные клубы КХЛ – команда Динамо Рига и команда Лада, эксперты нашего ресурса ожидают напряженную борьбу на протяжении всего матча. Обе команды сейчас вышли на пик формы, о чем свидетельствуют их результаты в чемпионате. Помимо этого, наставники команд заявили, что в очном противостоянии оба клуба будут играть сильнейшими составами, так как результат матча имеет ключевое значение для распределения сил в турнирной таблице. Стоит напомнить, что команда Динамо Рига и команда Лада находятся в числе клубов, претендующих на попадание в плей-офф по итогам регулярного сезона. Из этого следует, что командам необходимо показывать качественный хоккей и добиваться побед во всех матчах, в которых они принимают участие. Все это наталкивает наших экспертов на мысль, что сегодня на ледовой площадке команды Динамо Рига будет очень и очень горячо. Статистика противостояний этих хоккейных клубов говорит о том, что матчи с их участием проходят в бескомпромиссной борьбе, а из этого следует, что сегодняшняя игра вряд ли станет исключением, так как и одной, и другой команде необходимы очки, чтобы как можно более комфортно чувствовать себя в турнирной таблице регулярного чемпионата. Поэтому, мы полагаем, что болельщики должны остаться довольны сегодняшней игрой, так как оба клуба приложат максимум усилий для победы, следовательно, игра будет зрелищной.

Букмекеры и эксперты нашего ресурса полагают, что в матче между командой Динамо Рига и командой Лада, которые сыграют в чемпионате КХЛ, фаворитом противостояния являются хозяева площадки. Сейчас команда Динамо Рига показывает слаженные командные действия и добивается побед. Несмотря на то, что вначале сезона у клуба были определенные проблемы с составом, сейчас дела у клуба обстоят отлично. Гости тоже не самая слабая команда КХЛ, однако в личных встречах этот клуб уступает своим соперникам, да и длинная выездная серия, состоящая из нескольких матчей, вряд ли добивали сил клубу. В последнем матче хоккеисты команды Лада выглядели уставшими. Скорее всего, это связано с тем, что из-за многочисленных травм клуб вынужден играть практически одним составом. Наши эксперты считают, что родные трибуны и физическая усталость оппонентов должны с положительной стороны повлиять на хозяев площадки. Тем более что победа позволит команде Динамо Рига закрепиться в верхней части турнирной таблице, так что, у хозяев отличная мотивация на этот матч. Поэтому наши эксперты и рекомендуют играть победу команды Динамо Рига. Относительно количества шайб в этом матче, то, мы думаем, что игра будет верховой, так как в родных стенах хоккеисты команды Динамо Рига постоянно атакуют ворота соперников. Гости же тоже будут стараться поддерживать атакующий темп, так как играть в защиту – слишком энергозатратно, а так появляется определенный шанс зацепиться за победу в матче. Так что, общий тотал заброшенных шайб мы рекомендуем играть на больше.

В основное время матча будет ничья — 3.4, в игре выиграет Динамо Рига — 2, в игре выиграет Лада — 3.87.

Эксперты нашего ресурса пристально следят за матчами в регулярном чемпионате КХЛ. Мы стараемся подыскивать наиболее интересные противостояния, в которых принимают участие лучшие хоккейные клубы чемпионата. В предстоящем туре мы решили спрогнозировать матч, в котором будут противостоять друг другу две известные европейские хоккейные команды. Мы тщательно подготовились к этому матчу, досконально изучили статистику противостояний этих команд, а также статистику выступления этих команд в текущем сезоне. Все это позволило нашим экспертам сделать определенные выводы, которые нашли отражение в прогнозах на эту игру. Вообще, эксперты нашего ресурса считают, что в чемпионате КХЛ говорить о победе какого-либо клуба до финального свистка – бессмысленно, так как в этом виде спорта всегда играют до конца, и пока не прозвучит финальная сирена – рано говорить о победе той или иной команды. Всем зрелищного хоккея и удачных ставок!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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