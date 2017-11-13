НХЛ. Сегодня матч Монреаль — Коламбус. Прогнозы и ставки от эксперта 15.11.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Каролина
|14.11 03:00 по МСК.
|Даллас
Про Каролину мы уже писали недавно, тогда ставка успешно сыграла. Сегодня команда сыграет против Далласа. Какой ждать исход? Читайте в нашем прогнозе!
|Россия
|14.11 21:45 по МСК.
|Испания
После спарринга с Аргентиной сборной России переезжает из Москвы в Санкт-Петербург, где команду Черчесова проверит на прочность Испания
|Ирландия
|14.11 22:45 по МСК.
|Дания
В паре Ирландия - Дания определится последний участник финальной части ЧМ-2018 от Европы
|Австралия
|15.11 12:00 по МСК.
|Гондурас
Австралия и Гондурас проведут ответный матч и решат, кто из них поедет на Чемпионат мира
Быстрота действий, молниеносность принятия решений, огромное количество бросков и множество заброшенных шайб – вот настоящее лицо заокеанского чемпионата НХЛ. Еще сюда можно добавить страсти, которые кипят не только на трибунах, но и на льду. Все это составляет тот неповторимый коктейль, который так нравится истинным ценителям хоккея. Матч, который предлагают к просмотру эксперты нашего ресурса – это противостояние команды Монреаль и команды Коламбус. Оба клуба имеют богатую историю, между собой они сыграли немало матчей, поэтому ежегодно противостояние этих команд является одним из украшений чемпионата НХЛ. Сейчас, судя по результатам в чемпионате, оба клуба находятся на подъеме, а это означает, что интересный хоккей болельщика гарантирован. У руля команд стоят опытные менеджеры, которые умеют максимально эффективно использовать лучшие качества своих хоккеистов, заставляя их действовать единым механизмом на площадке, что обеспечивает командам успех в регулярных матчах НХЛ. В принципе, в заокеанском хоккее принцип своей и чужой площадке не имеет большого значения. Все хоккеисты, которые выступают в составе одной и другой команды – профессионалы, они умеют справляться со своими эмоциями и, в первую очередь, выходя играть в хоккей. Поэтому, хозяевам площадки не стоит недооценивать соперников – опытный клуб с богатой историей, который в любой момент игры может почувствовать слабость своих оппонентов и взять игру в свои руки.
Две команды, которые в ближайшее время выйдут на лед в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ, известны многим любителям хоккея. Команда Монреаль и команда Коламбус имеют за плечами богатую историю, причем не только успешных выступлений в заокеанском чемпионате. Между этими командами всегда идет борьба за право быть лучшим клубом НХЛ. Поэтому очные матчи команды Монреаль и команды Коламбус частенько превращаются в настоящие триллеры, развязка которых держит зрителей в напряжении до самой концовки матча. Турнирное положение нынешнего чемпионата обязывает оба хоккейных клуба играть только на победу, хотя, даже если бы команды уже решили все свои задачи в нынешнем чемпионате, они бы все равно играли с полной самоотдачей, так как победить своих соперников – основная задача для команд такого уровня. По информации, которую нам удалось получить из альтернативных источников, в составе обеих команд не будет серьезных изменений, так как все хоккеисты пребывают в отличной форме и со стартовых минут готовы выйти на лед. Менеджеры тоже подтверждают эту информацию, поэтому наши эксперты постарались построить свои прогнозы на этот матч на том, что команды будут действовать с первых минут игры в сильнейших составах. Помимо этого, мы еще приготовили несколько интересных прогнозов на этот матч, более детальное описание которых, можно найти ниже.
В букмекерских конторах, по мнению экспертов нашего сайта, переоценивают текущую форму хоккеистов команды Монреаль, предлагая их явным фаворитом в матче с командой Коламбус. Мы думаем, что у гостей в этой игре есть хорошие шансы для того чтобы не только побороться в этом матче, но и одержать победу. Сейчас ситуация в турнирной таблице не лучшим образом складывается для обеих команд. Поэтому и хозяева площадки, и гостям просто необходимо идти вперед в этом матче. Атака – сильное место в игре обеих хоккейных клубов в нынешнем сезоне, поэтому, если игра будет открытой, то команда Коламбус вполне способна перебросать своих оппонентов. А букмекеры предлагают на победу команды Коламбус весьма высокий коэффициент, следовательно, при равных шансах команд на успех в этом матче, мимо такого предложения пройти довольно тяжело. Поэтому мы и предлагаем в этом матче делать ставки на победу команды Коламбус. Мы уже упоминали, что сейчас обе команды играют в атакующий хоккей. Из этого следует, что победитель будет определяться количеством заброшенных шайб, следовательно, общий тотал шайб в этом матче, скорее всего, команды перебью, так как потерь в передней линии не предвидится ни у одного из соперников. Еще можно попробовать сыграть индивидуальный тотал каждого клуба на больше, так как много бросать по воротам соперника будут хоккеисты одной и другой команды.
В игре выиграет Монреаль — 2, в основное время игры будет ничья — 3.4, в игре выиграет Коламбус — 3.87.
Команда Монреаль и команда Коламбус – старые соперники. Из года в год противостояние этих хоккейных команд пользовалось популярностью у болельщиков. Дело в том, что оба клуба всегда стараются бороться только за самые высокие места. Нынешний сезон – е исключение. Благодаря хорошему финансированию, обе команды могут позволить себе заключать контракты только с лучшими хоккеистами, что делает эти клубы одними из самых грозных соперников. В составах команды Монреаль и команды Коламбус достаточно хоккеистов, которые могут не только слаженной и четко взаимодействовать со своими партнерами, но и могут показать индивидуальное мастерство. Такие соперники очень опасны, так как в любой момент могут принять неординарное решение, которое позволит им победить. Сегодняшнее противостояние – это не только противостояние хоккейных команд, но и менеджеров, которым есть что доказывать друг другу, поэтому наши эксперты ждут от этого матча отличного хоккейного зрелища, и рекомендуют игру к просмотру.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq