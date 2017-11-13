Миннесота — Филадельфия прогноз профессионала 15.11.17

Команда Миннесота и команда Филадельфия, которые сыграют между собой в рамках регулярного чемпионата НХЛ, являются известными хоккейными командами. В разные периоды истории клубов в их составах выступали известные всему миру хоккеисты. Сейчас в командах тоже достаточно известных игроков, которые ведут клубы к успеху в нынешнем сезоне, есть среди них и молодые таланты, которые еще только предстоит стать знаменитыми и взять на себя роль лидеров. Оба клуба в нынешнем сезоне показывают классный хоккей, что позволяет им добиваться отличных результатов в регулярном чемпионате НХЛ. Эксперты заокеанского хоккея уже рассматривают команду Миннесота и команду Филадельфия в качестве основных претендентов не только на выход в плей-офф, но и на попадание в финал Кубка Стэнли. Эксперты нашего ресурса пока не готовы делать так далеко идущие прогнозы, пока мы лишь предполагаем, что противостояние команды Миннесота и команды Филадельфия должно получиться непредсказуемым и результативным. Поэтому мы советуем всем любителям этого вида спорта не пропустить матч, в котором можно будет понаблюдать за игрой известных мастеров клюшки и шайбы, выступающих под руководством не менее знаменитых менеджеров, чьи тактически и стратегические схемы позволяют клубам, вчистую обыгрывать своих соперников. Матч обещает быть захватывающим, поэтому мы еще предлагаем и прогнозы на это противостояние, которые позволят многократно усилить азарт от просмотра игры.

Хороший хоккей в очных противостояниях демонстрируют хоккеисты команды Миннесота и команды Филадельфия. Сегодня эти клубы будут играть в рамках регулярного сезона НХЛ. На кону стоит победа, которая позволит улучшить свои позиции в турнирной таблице, увеличив отрыв от преследователей в гонке за зону плей-офф. Менеджеры обеих команд отдают себе отчет в том, что победа позволит их клубам закрепиться в верхней части турнирной таблице, поэтому обе команды будут серьезно мотивированы на то, чтобы победить в этой игре. Между собой команда Миннесота и команда Филадельфия встречались неоднократно. Есть в этом противостоянии и приятные и неприятные результаты для обеих команд. Однако сегодняшний матч – это абсолютно новая история, новая страница в книге личных противостояний между этими хоккейными клубами, поэтому наши эксперты думают, что обе команды постараются сделать все возможное, чтобы для них эта страница оказалась положительной. Мы тщательно изучили статистические факторы, относящиеся к данному матчу. Это позволило нам найти несколько интересных решений для ставок, более подробно с ними можно познакомиться ниже. Пока единственное, что можно сказать наверняка относительно противостояния команды Миннесота и команды Филадельфия – матч будет очень интересным и напряженным, так как обе команды хотят добиться в матче только победы.

Эксперты нашего ресурса после тщательного анализа матча НХЛ, в котором встретятся команда Миннесота и команда Филадельфия, определили, что фаворитом этого матча должны быть хозяева площадки. Команда Миннесота сейчас находится на подъеме и демонстрирует отличный хоккей. В составе клуба не будет серьезных кадровых изменений, поэтому, ожидается, что команда Миннесота с первых минут начнет матч сильнейшим составом. Болельщики всегда активно поддерживают своих кумиров, поэтому, наши эксперты полагают, что в этом матче необходимо делать ставки на победу команды Миннесота. Несмотря на то, что гости сейчас тоже показывают классный хоккей, однако выездные матчи пока даются им с трудом, особенно против соперников, которые ничем не уступают им в игровом плане. Сейчас обеим командам нужно набирать очки, чтобы укреплять свои турнирные позиции в чемпионате НХЛ. Поэтому, команда Миннесота имеет неплохие шансы для победы в родных стенах. Общий тотал заброшенных шайб наши эксперты считают на больше. Оба клуба сейчас на подъеме, по последним матчам, которые они сыграли в регулярном чемпионате, можно увидеть, что они великолепно действуют в атаке. Таким образом, сегодня велики шансы на то, что в матче будет заброшено много шайб. Между собой эти команды играют не грубо, стараясь больше внимания уделять активным действиям на пяточке соперника, так что, общий тотал штрафных минут в матче мы рекомендуем играть на меньше.

В игре победит Миннесота — 2, нет победителей — 3.4, в игре победит Филадельфия — 3.87.

Матчи НХЛ отличаются непредсказуемостью. За ледовыми баталиями этого чемпионата очень интересно наблюдать, так как там выступают настоящие профессионалы, которые могут в любой момент не просто развернуть матч на 180 градусов, а сделать это в минимальный промежуток времени. Здесь в каждом периоде идет не просто борьба, а настоящая битва, так как поражение – единственное, чего нельзя допустить в матче. Сейчас команда Миннесота и команда Филадельфия, которые примут участие в данном матче, занимают высокие места в турнирной таблице и имеют отличные шансы на то, чтобы за счет победы в этой игре подняться на ступеньку выше в турнирной таблице. По словам менеджеров клубов, игра чрезвычайно важна для их подопечных, поэтому хоккеисты приложат максимум усилий для победы. Следовательно, болельщикам в этом матче уготован отличный хоккей, который еще можно сделать и прибыльным, сделав ставки по прогнозам наших экспертов. Всем хорошего хоккея и удачных ставок!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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