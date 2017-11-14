Барыс — Авангард прогноз специалиста на матч КХЛ 15.11.17

Все команды, выступающие в регулярном сезоне КХЛ, каждый сезон проводят между собой по несколько матчей. В нынешнем сезоне наши эксперты обратили внимание на матч, который состоится в ближайшем туре КХЛ – команда Барыс будет противостоять команде Авангард. Оба клуба отлично знакомы друг с другом, так как постоянно соперничают только за самые высокие места в регулярном чемпионате и плей-офф. Матчи команды Барыс и команды Авангард всегда проходят напряженно, здесь всегда много борьбы, много жестких приемов и столкновений, а победитель, обычно, определяется при помощи овертайма или посредством буллитов. Наши эксперты полагают, что и сегодняшний матч не станет исключением. Оба клуба показывают отличные результаты, они много атакуют, много бросают, и в результате добиваются побед, которые позволяют им подниматься все выше в турнирной таблице. Сейчас команды показывают качественный командный хоккей. Наставники подчеркивают, что клубы выходят на пик формы, так что, болельщики смогут стать свидетелями действительно мощного хоккея, когда в своих лучших игровых кондициях будут пребывать хоккеисты обеих команд. Победителя в этой паре определить очень тяжело, так как и команда Барыс, и команда Авангард вполне могут выиграть как разгромно, так и сыграть вничью основное время, оставив выяснение отношений на совесть случая.

Эксперты нашего ресурса стараются выбирать только наиболее интересные матчи в регулярном сезоне КХЛ. Хотя, если говорить об этом чемпионате, то стоит подчеркнуть, что в последние годы уровень чемпионата существенно улучшился. Сейчас принять участие в чемпионате КХЛ стремятся многие хоккейные клубы не только из Европы. Это говорит о том, что уровень хоккеистов, выступающих в командах – достаточно высок. Если взглянуть на сам чемпионат, то можно обратить внимание не только на большое количество известных хоккеистов, которые выступают в чемпионате в составе разных команд, но и на практически равные результаты клубов в битве за места плей-офф. Пока еще рано говорить о том, какие из команд будут бороться между собой за титул лучшей команды КХЛ по итогам нынешнего сезона. Сейчас только одно можно сказать наверняка – концовка сезона пройдет в очень напряженной борьбе, так как желающих попасть в число лучших клубов по итогам сезона будет намного больше, чем мест в плей-офф. Скорее всего, команды, которые сегодня сыграют между собой – команда Барыс и команда Авангард, смогут попасть в плей-офф, так как они пока демонстрируют ровные результаты. Если клубы продолжат играть в таком духе, то смогут квалифицироваться в плей-офф с высоких мест, что позволит им получить в первых матчах плей-офф более легких соперников. Так что, клубам есть куда стремиться.

Наши эксперты, составляя прогноз на матч КХЛ, в которой встретятся команда Барыс и команда Авангард, заметили одну любопытную деталь. Многие тренеры и хоккеисты говорили о том, что на ледовой площадке хозяев очень тяжело играть. Глядя на результаты нынешнего сезона, мы тоже пришли к такому выводу, поэтому, в очном противостоянии команды Барыс и команды Авангард, мы советуем делать ставки на то, что хозяева площадки не проиграют в основное время. Гости несколько превосходят своих соперников, однако из-за травм матч в составе гостей пропустят несколько ведущих хоккеистов. Это должно ослабить команду Авангард, вдобавок к этому, у клуба был довольно напряженный график игр, что тоже говорит в пользу нашей ставки. Да и хозяева площадки сейчас находятся в хорошей форме. Поэтому, мы не видим причин для того чтобы давать на них такой высокий коэффициент. Еще одной симпатичной ставкой в этом матче нам видится общий тотал заброшенных шайб на больше. Обе команды показывают в нынешнем сезоне результативный хоккей, много бросают по воротам соперника и забрасывают много шайб, да и личные встречи между этими клубами частенько заканчиваются большим количеством шайб. Так что, ждем здесь результативный хоккей. А вот общий тотал штрафных минут мы советуем играть на меньше, так как команда Барыс и команда Авангард не являются самыми грубыми клубами КХЛ.

В матче победителем будет Барыс — 1.8, нет победителей — 3.8, в матче победителем будет Авангард — 4.3.

Игры, в которых в этом сезоне принимают участие хоккеисты команды Барыс и хоккеисты команды Авангард – отличное зрелище для болельщиков. В чемпионате КХЛ нынешнего сезона, эти хоккейные коллективы являются одними из наиболее результативных, а матчи с участие этих команд бьют все рекорды результативности. Оба клуба сейчас находятся на пике формы, поэтому выдают отличные матчи, в которых вместе со своими соперниками постоянно атакуют ворота друг друга, нанося большое количество бросков, что приводит к заброшенным шайбам. Естественно, такой хоккей не может не нравиться, так как в этом виде спорта болельщики, в первую очередь, ценят динамику, а уж потом все остальное. Так что, противостояние команды Барыс и команды Авангард точно привлечет внимание любителей хоккея. Наши эксперты уже позаботились о том, чтобы составить качественные прогнозы на этот матч, чтобы еще больше заинтересовать болельщиков посмотреть на эту игру.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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