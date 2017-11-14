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|Спартак
|14.11 19:30 по МСК.
|Металлург
"Спартак" или "Магнитка" - кто выиграет первый матч после недельной паузы?
|Зенит Ст.-Петербург
|14.11 20:00 по МСК.
|Гран Канария
Во вторник в баскетбольном Еврокубке состоится несколько матчей. В одном из них питерский «Зенит» постарается взять реванш у испанской «Гран Канария» за поражение в первом круге, а заодно улучшить свое турнирное положение. Смогут ли россияне добыть победу в этой встрече? Попробуем разобраться.
|Россия
|14.11 21:45 по МСК.
|Испания
После спарринга с Аргентиной сборной России переезжает из Москвы в Санкт-Петербург, где команду Черчесова проверит на прочность Испания
|Ирландия
|14.11 22:45 по МСК.
|Дания
В паре Ирландия - Дания определится последний участник финальной части ЧМ-2018 от Европы
|Монреаль
|15.11 03:30 по МСК.
|Коламбус
Монреаль выиграл 4 матча из последних 5 встреч, что ждать от команды сегодня? Читайте в нашем прогнозе.
|Австралия
|15.11 12:00 по МСК.
|Гондурас
Австралия и Гондурас проведут ответный матч и решат, кто из них поедет на Чемпионат мира
Все команды, выступающие в регулярном сезоне КХЛ, каждый сезон проводят между собой по несколько матчей. В нынешнем сезоне наши эксперты обратили внимание на матч, который состоится в ближайшем туре КХЛ – команда Локомотив будет противостоять команде Сочи. Оба клуба отлично знакомы друг с другом, так как постоянно соперничают только за самые высокие места в регулярном чемпионате и плей-офф. Матчи команды Локомотив и команды Сочи всегда проходят напряженно, здесь всегда много борьбы, много жестких приемов и столкновений, а победитель, обычно, определяется при помощи овертайма или посредством буллитов. Наши эксперты полагают, что и сегодняшний матч не станет исключением. Оба клуба показывают отличные результаты, они много атакуют, много бросают, и в результате добиваются побед, которые позволяют им подниматься все выше в турнирной таблице. Сейчас команды показывают качественный командный хоккей. Наставники подчеркивают, что клубы выходят на пик формы, так что, болельщики смогут стать свидетелями действительно мощного хоккея, когда в своих лучших игровых кондициях будут пребывать хоккеисты обеих команд. Победителя в этой паре определить очень тяжело, так как и команда Локомотив, и команда Сочи вполне могут выиграть как разгромно, так и сыграть вничью основное время, оставив выяснение отношений на совесть случая.
Эксперты нашего ресурса давно ждали матча, в котором встретятся хоккеисты команды Локомотив и хоккеисты команды Сочи. Оба хоккейных клуба показывают в чемпионате КХЛ отличные результаты. Поэтому, нам было непросто составить прогноз на противостояние этих хоккейных клубов. Однако, тщательно проанализировав статистику выступлений команд в нынешнем сезоне, а также сравнив статистику выступлений этих хоккейных клубов в прошлом сезоне, наши эксперты пришли к определенным выводам, которые мы сформулировали в нашем прогнозе на этот матч. Более детально с ним познакомиться можно ниже. Мы думаем, что сегодняшнее противостояние получиться динамичным, так как оба клуба в нынешнем сезоне делают упор именно на атаку. Кроме этого, по полученной из официальных источников информации, нам стало известно, что обе команды с первых минут матча будут выступать в сильнейших составах. Из этого следует, что болельщики не должны заскучать во время игры. Также, наши эксперты понимают, что сейчас для обеих команд открывается отличная возможность – не только нанести поражение конкурентам за попадание в плей-офф по итогам регулярного сезона КХЛ, но и самим улучшить свое положение в турнирной таблице. Так что, матч обещает быть интересным. Надеемся, что хоккеисты не разочаруют болельщиков!
Наши эксперты и букмекеры одинаково считают, что в матче команды Локомотив и команды Сочи, который состоится в рамках чемпионата КХЛ, победу должны одержать хозяева площадки. Глядя на игру команды Локомотив в нынешнем сезоне, понимаешь, что клуб серьезно добавил и во многом заслуга в этом принадлежит грамотному тренеру, который смог сделать настоящую команду из хоккеистов, которые ранее не играли друг с другом. Причем, огромная работа была проведена в короткий срок, что еще раз подчеркивает профессионализм наставника команды Локомотив. В родных стенах команда играет очень мощно, поэтому сегодня гостям будет тяжело что-то противопоставить сыгранной команде Локомотив. Команда Сочи в этом году пока не может похвастаться стабильной игрой. Клуб то играет просто великолепно, то может откровенно проиграть матч, продемонстрировав безвольную игру. В общем, команда Сочи сейчас пребывает не в лучшей игровой форме, поэтому хозяева площадки должны одерживать в этом матче легкую победу. Общий тотал заброшенных шайб в этой игре мы рекомендуем играть на больше. Оба клуба играют в атакующий хоккей, поэтому вряд ли сегодня тренеры будут отходить от приемлемой игровой тактики. Следовательно, сегодня болельщики станут свидетелями быстрой комбинационной игры, в которой должно быть много шайб. А вот удалений будет немного, так как команда Локомотив и команда Сочи редко играют в грубый хоккей.
В основное время матча будет ничья — 3.8, в игре выиграет Локомотив — 1.8, в игре выиграет Сочи — 4.3.
Не всегда матчи регулярного чемпионата КХЛ получаются зрелищными и динамичными. Иногда хоккеисты играют в защитный хоккей, и победитель определяется одним точным попаданием за всю игру. Вообще, чемпионат КХЛ является одним из наименее предсказуемых чемпионатов. Здесь выступают одни из лучших европейских и азиатских хоккейных клубов, в которых играют профессиональные хоккеисты. Все команды – настоящие чемпионы, поэтому выбрать из них наиболее достойные хоккейные клубы, которые сыграют между собой за Кубок Гагарина – довольно непросто. Именно для этого необходим регулярный сезон, по ходу которого клубы, не выдерживающий темп чемпионата, а также клубы, испытывающие определенные проблемы – отсеются, а в плей-офф примут участие действительно лучшие из лучших, которые позволят болельщикам наслаждаться качественным и результативным хоккеем. Наши эксперты полагают, что к таким командам можно вполне отнести команду Локомотив и команду Сочи, поэтому, любители хоккея могут понаблюдать за противостоянием сильных клубов КХЛ уже сейчас, не дожидаясь, начала плей-офф.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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