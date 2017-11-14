Ставки на матч Йокерит – Нефтехимик, прогноз на КХЛ от 15.11.17

Матч, в котором между собой встретятся хоккеисты команды Йокерит и хоккеисты команды Нефтехимик должен получиться просто отличным. Обе команды сейчас находятся на подъеме, об этом свидетельствуют их матчи в чемпионате КХЛ. Сейчас как раз самое время стабильно набирать очки, чтобы к концовке регулярного сезона чувствовать себя уверенно в турнирной таблице, и не откладывать завоевание путевки в плей-офф на последнюю игру. По словам наставников команд, сейчас хоккеисты вышли на пик формы, поэтому команды могут обыграть практически любой клуб чемпионата КХЛ. Но, любой обыгрывать не надо, сейчас, как раз, командам предоставляется отличный шанс обыграть одного из наиболее принципиальных соперников. Напомним, что взаимоотношения между командой Йокерит и командой Нефтехимик – далеко недружеские. Оба клуба постоянно соперничают между собой в рамках регулярного чемпионата КХЛ, а также нередко встречаются в финальных стадиях плей-офф. Наши эксперты считают, что сегодняшний матч будет очень непростым для хоккеистов обеих команд, так как сейчас клубам важно не терять очки в турнирной таблице, а наоборот – наращивать преимущество, чтобы перед матчами плей-офф основные игроки могли получить отдых. По словам наставников команд, сегодня оба клуба с первых минут матча будут действовать сильнейшими составами, поэтому болельщики вполне закономерно рассчитывают на интересный хоккей в этом матче.

С точки зрения статистики, противостояние команды Йокерит и команды Нефтехимик, которые сойдутся на ледовой площадке команды Йокерит в рамках чемпионата КХЛ, должно получиться зрелищным. Судя по результатам, которые команды демонстрируют на протяжении чемпионата, хоккеисты находятся в неплохой форме, поэтому в этом матче наши эксперты ждут борьбу. Между собой команда Йокерит и команда Нефтехимик встречаются неоднократно в рамках чемпионата КХЛ. Исходя из сыгранных матчей, мы полагаем, что обе команды в сегодняшней игре имеют равные шансы на успех. Представители клубов сообщили, что травмированных хоккеистов нет в составе одной и другой команд, так что, можно ожидать, что оба клуба с первых минут матча будут выступать в сильнейших составах, что говорит о серьезности намерений этих команд. Напомним, что пока в КЛХ не определились команды, которые уже смогли обеспечить себе путевку в плей-офф. Напомним, что такое право получают клубы, которые показали по ходу регулярного сезона хорошую игру, и смогли занять высокие места в турнирной таблице. Сейчас конкуренция в чемпионате очень жесткая, так как всем командам необходимо набирать очки и попадать в число сильнейших. Поэтому, мы думаем, что в сегодняшнем матче оба хоккейных клуба порадуют болельщиков ярким и результативным хоккеем.

Для экспертов нашего ресурса противостояние команды Йокерит и команды Нефтехимик давно представляло интерес. Обе команды, по мнению экспертов КХЛ, являются одними из команд, которые имеют отличные шансы не только на попадание в плей-офф, но и на победу в Кубке Гагарина. Действительно, оба клуба показывают отличные результаты в нынешнем сезоне, они занимают высокие места в турнирной таблице, а в матчах со своими соперниками отличаются стабильностью. Поэтому нашим экспертам было непросто выбрать фаворита в этом противостоянии. Однако после долгих анализов и раздумий мы пришли к выводу, что наиболее реальной ставкой в этом матче будет ничья. Обе команды настолько хороши в этом сезоне, что практически не имеют равных, поэтому, вряд ли тренеры захотят раскрывать все козыри перед потенциальным соперником по финалу за Кубок Гагарина. Из этого следует, что команды будут затягивать матч, разыгрывая шайбу до верного, поэтому, велика вероятность того, что в основное время матча победитель может быть не определен. Стоит учесть, что подобная ставка у букмекеров оценивается довольно высоким коэффициентов, так что, любители риска могут попробовать свои силы, все остальные могут выбрать другие варианты этой ставки. Общее количество заброшенных шайб в этом матче видится нашим экспертам на меньше, так как мы уже говорили о том, что вряд ли хоккеисты обеих команд будут демонстрировать атакующий хоккей.

В основное время матча будет ничья — 3.4, в игре выиграет Йокерит — 2, в игре выиграет Нефтехимик — 3.87.

В регулярном чемпионате КХЛ в каждом туре играется множество интересных противостояний. В хоккее отлично сочетается не только борьба, но и результативность, так что любители этого вида спорта будут получать наслаждение от противостояний двух известных хоккейных коллективов. Пока сезон только входит в среднюю стадию, поэтому у команд еще есть время для решения своих задач. Многие клубы не откладывают решение задач на концовку сезона, так как понимают, что сил может и не хватить. Тем более что если попасть в плей-офф, то там тоже необходимо показывать хорошую игру, так как в плей-офф не будет слабых команд, а малейшая ошибка может привести к поражению. Сейчас для многих команд отличное время набирать очки, и этим необходимо пользоваться. Наши эксперты ждут, что в противостоянии команды Йокерит и команды Нефтехимик мастера хоккея покажут действительно зрелищный матч, который не позволит болельщикам заскучать. Помимо этого, интерес к матчу будут подогревать прогнозы наших экспертов, с помощью которых можно обыграть букмекеров.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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