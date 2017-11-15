Северсталь — Автомобилист прогноз профессионала 16.11.17

Перед тем, как анализировать хоккейный матч, в котором команда Северсталь на своей площадке принимает команду Автомобилист, эксперты нашего ресурса решили тщательно взглянуть на турнирную таблицу КХЛ. Ведь скоро хоккейные клубы пройдут экватор чемпионата, поэтому интересно, какие шансы имеют команды завершить сезон на мажорной ноте и завоевать билет в плей-офф. Напомним, что получить билет в плей-офф – не главная цель для команд регулярного сезона КХЛ. По итогам регулярного сезона необходимо занять достойное место в турнирной таблице, которое позволит с первого раунда плей-офф получить более легкого соперника. То есть, те команды, которые по итогам регулярного сезона КХЛ займут самые высокие места в чемпионате, получат в качестве соперников по первому раунду команды, которые заняли самые нижние места, допустимые для участия в плей-офф. Таким образом, чем выше место в турнирной таблице чемпионата у хоккейного клуба, тем выше его шансы сыграть в финале Кубка Гагарина. Но, история знает массу примеров, когда трофей завоевывали команды, попадавшие в плей-офф совершенно случайно. Поэтому, сейчас командам главное – попасть в плей-офф, а потом можно будет и начать разбираться дальше. А для попадания в плей-офф необходимо демонстрировать стабильную игру сейчас. Поэтому, наши эксперты ждут интересной игры от команды Северсталь и команды Автомобилист.

Нашим экспертов всегда доставляло удовольствие наблюдать за матчами КХЛ. Несмотря на то, что европейский аналог НХЛ существенно уступает своим знаменитым конкурентам, но никто не собирался создавать подобный проект. Напротив, была задумка объединить в единую лигу сильнейшие хоккейные клубы Европы и Азии. Пока, глядя на состав участников регулярного сезона КХЛ, это организаторам турнира удается. Скорее всего, в ближайшем будущем турнир будет только развиваться, так как благодаря популярности КХЛ в хоккей хотят играть все больше желающих, а сам вид спорта привлекает огромное количество болельщиков. Естественно, букмекерские конторы тоже не оставляют данный чемпионат без внимания, предлагая в своих линиях большой выбор ставок на матчи КХЛ с отличными росписями. Наши эксперты просто не могли пройти мимо таких предложений, поэтому мы пристально наблюдает за хоккейными баталиями в КХЛ, выбирая наиболее интересные матчи, и публикую свое мнение по поводу их результатов. Частенько вместе с прогнозами на основные исходы мы публикуем и различные прогнозы на статистику. К примеру, в предстоящем матче, где сыграют команда Северсталь и команда Автомобилист, хоккей может получиться довольно результативным, так как сейчас оба клуба на ходу и играют весьма результативно. А в личных встречах этих клубов всегда забрасывается много шайб.

Для экспертов нашего ресурса противостояние команды Северсталь и команды Автомобилист давно представляло интерес. Обе команды, по мнению экспертов КХЛ, являются одними из команд, которые имеют отличные шансы не только на попадание в плей-офф, но и на победу в Кубке Гагарина. Действительно, оба клуба показывают отличные результаты в нынешнем сезоне, они занимают высокие места в турнирной таблице, а в матчах со своими соперниками отличаются стабильностью. Поэтому нашим экспертам было непросто выбрать фаворита в этом противостоянии. Однако после долгих анализов и раздумий мы пришли к выводу, что наиболее реальной ставкой в этом матче будет ничья. Обе команды настолько хороши в этом сезоне, что практически не имеют равных, поэтому, вряд ли тренеры захотят раскрывать все козыри перед потенциальным соперником по финалу за Кубок Гагарина. Из этого следует, что команды будут затягивать матч, разыгрывая шайбу до верного, поэтому, велика вероятность того, что в основное время матча победитель может быть не определен. Стоит учесть, что подобная ставка у букмекеров оценивается довольно высоким коэффициентов, так что, любители риска могут попробовать свои силы, все остальные могут выбрать другие варианты этой ставки. Общее количество заброшенных шайб в этом матче видится нашим экспертам на меньше, так как мы уже говорили о том, что вряд ли хоккеисты обеих команд будут демонстрировать атакующий хоккей.

В матче победа достанется Северсталь — 1.9, ничья в матче — 3.6, в матче победа достанется Автомобилист — 4.2.

Для наших экспертов нет неинтересных матчей КХЛ. Дело в том, что если внимательно изучить статистику выступлений команд в нынешнем сезоне, а также матчи команд между собой, то всегда можно найти огромное количество интересных деталей, которые можно использовать для прогнозирования. Наши прогнозы на противостояния регулярного чемпионата КХЛ, это не только ставки на основные исходы матчей, но и ставки на статистические показатели выступлений команд. Сейчас чемпионат КХЛ пользуется огромной популярностью у любителей европейского хоккея, поэтому букмекеры предлагают различные предложения на матчи этого чемпионата. Это позволяет нашим экспертам находить хорошие ставки в линиях букмекеров, которые не только добавляют азарта при просмотре матчей, но и дают возможность выиграть неплохие деньги на ставках. Мы ждем, что противостояние команды Северсталь и команды Автомобилист тоже должно быть интересным и прибыльным для любителей хоккея.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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