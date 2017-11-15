КХЛ.Торпедо — Трактор: прогноз, ставки букмекера на матч. 16.11.17

Команда Торпедо и команда Трактор неоднократно встречались между собой в рамках чемпионата КХЛ. История противостояний этих хоккейных коллективов довольно интересная, так как в каждом сезоне они выдают наиболее интересные и непредсказуемые матчи. Сейчас обе команды ведут борьбу за то чтобы квалифицироваться в плей-офф по итогам регулярного сезона. Глядя на результаты команды, а также на их положение в турнирной таблице, можно сказать, что пока борьба идет успешно. Но в регулярном сезоне командам необходимо сыграть еще достаточно матчей, поэтому пока со стопроцентной уверенностью говорить о том, что обе команды смогут попасть в плей-офф и побороться за Кубок Гагарина – нельзя. Наши эксперты тщательно проанализировали предстоящий матч, и, учитывая все статистические показатели команды Торпедо и команды Трактор в нынешнем сезоне, а также в матчах между собой, мы сделали выводы, что сегодня на площадке будет много борьбы и грязной игры, на которую мастера хоккеисты обеих команд. Хотя, если хоккеисты со старта начнут играть в атакующий хоккей, то могут и не играть грубо, а полностью сосредоточиться на атакующих действиях. Поэтому, наши эксперты планируют сначала посмотреть начало матча, а уже потом делать выводы относительно его победителя. Однако сейчас пока точно можно утверждать одно – оба клуба покажут отличную игру, так как их хоккеисты находятся в неплохой форме.

Нашим экспертам не всегда удается быстро спрогнозировать матч КХЛ. К примеру, в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ, где между собой встретятся хоккеисты команды Торпедо и хоккеисты команды Трактор, нашим экспертам пришлось достаточно долго изучать статистику, а также внимательно просматривать другие источники в поисках ответов на определенные вопросы. Напомним, что для прогнозирования матчей КХЛ мы используем альтернативные источники информации, а не только статистику выступлений хоккейных клубов в нынешнем сезоне и матчи команд между собой. Часто мы прибегаем к помощи официальных ресурсов команд, так как там можно узнать свежие новости, прочитать слова главных тренеров, а также почерпнуть другую информацию, которая поможет при составлении качественного прогноза на предстоящий хоккейный матч. Оба клуба, которые примут участие в предстоящем матче – в настоящий момент вышли на пик формы. Команды демонстрируют прекрасно слаженные действия на площадке, что позволяет им добиваться побед над своими соперниками. Между собой эти клубы всегда играют непросто, так что, эксперты нашего ресурса определили две направляющих, по которым может пойти матч. Более детально об этом мы рассказали ниже. Единственное, что остается добавить, это то, что мы ждем результативной и интересной игры в исполнении обеих команд. Поэтому надеемся, что болельщикам не будет скучно во время просмотра этого матча.

Эксперты нашего ресурса после тщательного анализа матча КХЛ, в котором команда встретится с командой Трактор, пришли к выводу, что фаворитом предстоящего матча являются хоккеисты хозяев площадки. Команда Торпедо в последних матчах показала слаженную командную игру, благодаря которой смогла добиться отличных результатов. Клуб находится в верхней части турнирной таблице, претендует на попадание в плей-офф и просто великолепно играет на родной площадке. Болельщики непременно будут поддерживать своих кумиров. Гостям будет тяжело в этом матче не только из-за того, что матч будет проходить в родных стенах команды Торпедо. Команда Трактор будет выступать в этой игре в ослабленном составе, так как из-за травм на эту игру не смогут выйти несколько ведущих хоккеистов. Это довольно тяжелая потеря для команды Трактор, поэтому вряд ли команде удастся найти полноценную замену выбывшим хоккеистам за столь короткое время. Поэтому, в противостоянии команды Торпедо и команды Трактор мы рекомендуем делать ставки на то, что в матче победит команда Торпедо. Относительно количества заброшенных шайб, наши эксперты полагают, что в сегодняшней игре голов будет много, так как впереди у команд играют опытные хоккеисты, а сами команды постоянно стараются атаковать ворота своих соперников. Также мы ожидаем, что команда Трактор перебьет количество штрафных минут, предлагаемых букмекерами, так как, скорее всего, клуб будет сдерживать многочисленные атаки хозяев площадки через грубую игру.

Игру выиграет Торпедо — 1.8, игру выиграет Трактор — 4.3, в игре нет победителей — 3.8.

Матч, в котором между собой встретятся команда Торпедо и команда Трактор должен получиться очень интересным. Об этом в голос говорят эксперты нашего ресурса, так как на площадке команде Торпедо будут встречаться одни из старейших хоккейных клубов Европы. Болельщики со стажем должны помнить, как в далекие времена названия этих команд вызывали трепет в сердцах истинных фанатов хоккея, а фамилии хоккеистов заставляли стадионы взрываться аплодисментами. Сегодняшнее поколение хоккеистов тоже показывает хорошие результаты, обе команды сейчас находятся в первой половине турнирной таблице. Это говорит о том, что в нынешнем сезоне они проводят хорошие матчи и добиваются побед. Противостояние команды Торпедо и команды Трактор должно получиться насыщенным, так как эти две хоккейные команды знают, как нужно играть в хоккей. Поэтому болельщикам сегодня гарантировано отличное зрелище. Наши эксперты постарались предложить интересные прогнозы на этот матч, мы уверены, что он получиться действительно захватывающим и интересным.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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