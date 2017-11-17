Регистрация

Падова — Тристина прогноз профессионала на матч 17.11.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас

Прогнозы на сегодня:
World Cup Qualification, Inter-Confederation Playoffs футбол: World Cup Qualification, Inter-Confederation Playoffs
до начала:
# Перу 16.11 05:15 по МСК. Новая Зеландия #
Открыть доступ

Перу или Новая Зеландия. В "плей-офф" определится последний участник финальной части Чемпионата мира
Франция футбол: Франция – Национальный чемпионат
до начала:
# Пау 16.11 22:00 по МСК. Саннойс #
Открыть доступ

В ожидании "большого футбола" выходных дней продолжаем искать варианты в низших лигах
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Дармштадт 17.11 20:30 по МСК. Сандхаузен #
Открыть доступ

Разбираем и анализируем матч Второй немецкой Бундеслиги: "Дармштадт" принимает "Зандхаузен" 
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Реймс 17.11 22:00 по МСК. Париж #
Открыть доступ

Оцениваем возможности команд в очередном туре французской Лиги 2. Есть хороший коэффициент!
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Падова — Тристина прогноз профессионала на матч 17.11.17

Футболисты клуба Падова готовятся до 17.11.2017, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Тристина. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 22:45 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Падова – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Падова – Тристина, занизив на них коэффициент до 1.85. Поставить на ничью можно по 3.5, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.4.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Падова на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Падова потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Падова в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Тристина постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Падова и Тристина, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Ботафого — Атлетико Гойаниенсе прогноз специалиста 17.11.17
Шарлеруа — Мехелен прогноз и ставки от профессионала 17.11.17
Ботафого Рио-де-Жанейро — Атлетико Гойяненсе прогноз и ставки от специалиста 17.11.17
Эммен — Алмере прогноз и ставки от специалиста 17.11.17
Эйндховен — Маастрихт прогноз специалиста 17.11.17
Чикаго — Рейнджерс прогноз и ставки от профессионала 16.11.17
Ставки на матч Куньлунь РС – Динамо Минск, прогноз на КХЛ от 16.11.17
Динамо Рига — Металлург Магнитогорск прогноз профессионала на матч КХЛ 16.11.17
Ставки на матч Северсталь – Автомобилист, прогноз на КХЛ от 16.11.17
КХЛ.Торпедо — Трактор: прогноз, ставки букмекера на матч. 16.11.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 