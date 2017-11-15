Торпедо — Трактор прогноз профессионала на матч КХЛ 16.11.17

Команда Торпедо и команда Трактор неоднократно встречались между собой в рамках чемпионата КХЛ. История противостояний этих хоккейных коллективов довольно интересная, так как в каждом сезоне они выдают наиболее интересные и непредсказуемые матчи. Сейчас обе команды ведут борьбу за то чтобы квалифицироваться в плей-офф по итогам регулярного сезона. Глядя на результаты команды, а также на их положение в турнирной таблице, можно сказать, что пока борьба идет успешно. Но в регулярном сезоне командам необходимо сыграть еще достаточно матчей, поэтому пока со стопроцентной уверенностью говорить о том, что обе команды смогут попасть в плей-офф и побороться за Кубок Гагарина – нельзя. Наши эксперты тщательно проанализировали предстоящий матч, и, учитывая все статистические показатели команды Торпедо и команды Трактор в нынешнем сезоне, а также в матчах между собой, мы сделали выводы, что сегодня на площадке будет много борьбы и грязной игры, на которую мастера хоккеисты обеих команд. Хотя, если хоккеисты со старта начнут играть в атакующий хоккей, то могут и не играть грубо, а полностью сосредоточиться на атакующих действиях. Поэтому, наши эксперты планируют сначала посмотреть начало матча, а уже потом делать выводы относительно его победителя. Однако сейчас пока точно можно утверждать одно – оба клуба покажут отличную игру, так как их хоккеисты находятся в неплохой форме.

По мнению экспертов нашего ресурса, игра, в которой на площадке команды Торпедо сойдутся команда Торпедо и команда Трактор, должна получиться зрелищной и результативной. В нынешнем сезоне КХЛ оба хоккейных клуба выступают просто великолепно. Команды отлично проводят матчи, добиваются побед и являются одними из главных претендентов не только на попадание в плей-офф, но и на борьбу за главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина. Наши эксперты тщательно проанализировали предстоящий матч. Это позволило нам определить некоторые интересные закономерности. Для этого мы использовали матчи, которые команды играли между собой в прошлом сезоне, а также приложили статистику матчей этих команд в нынешнем сезоне. Также, мы выяснили, что в предстоящем очном матче оба клуба будут выступать сильнейшими составами. Из этого следует, что тренеры всерьез рассчитывают на победу в этом матче. Если посмотреть на турнирную таблицу, то существенных изменений, в случае победы одной из команд, не произойдет. Однако, победа позволит каждой команду существенно упрочнить свои турнирные позиции, так как до конца чемпионата осталась еще довольно много матчей, поэтому необходимо уже сейчас заботиться о том, чтобы занять более высокое место в турнирной таблице, так как в плей-офф это даст определенное преимущество. Да и сам по себе матч важен обеим командам, так как это отличная возможность продемонстрировать свою силу и настрой.

Для экспертов нашего ресурса противостояние команды Торпедо и команды Трактор давно представляло интерес. Обе команды, по мнению экспертов КХЛ, являются одними из команд, которые имеют отличные шансы не только на попадание в плей-офф, но и на победу в Кубке Гагарина. Действительно, оба клуба показывают отличные результаты в нынешнем сезоне, они занимают высокие места в турнирной таблице, а в матчах со своими соперниками отличаются стабильностью. Поэтому нашим экспертам было непросто выбрать фаворита в этом противостоянии. Однако после долгих анализов и раздумий мы пришли к выводу, что наиболее реальной ставкой в этом матче будет ничья. Обе команды настолько хороши в этом сезоне, что практически не имеют равных, поэтому, вряд ли тренеры захотят раскрывать все козыри перед потенциальным соперником по финалу за Кубок Гагарина. Из этого следует, что команды будут затягивать матч, разыгрывая шайбу до верного, поэтому, велика вероятность того, что в основное время матча победитель может быть не определен. Стоит учесть, что подобная ставка у букмекеров оценивается довольно высоким коэффициентов, так что, любители риска могут попробовать свои силы, все остальные могут выбрать другие варианты этой ставки. Общее количество заброшенных шайб в этом матче видится нашим экспертам на меньше, так как мы уже говорили о том, что вряд ли хоккеисты обеих команд будут демонстрировать атакующий хоккей.

В основное время матча будет ничья — 3.5, в игре выиграет Торпедо — 1.85, в игре выиграет Трактор — 4.4.

В регулярном чемпионате КХЛ в каждом туре играется множество интересных противостояний. В хоккее отлично сочетается не только борьба, но и результативность, так что любители этого вида спорта будут получать наслаждение от противостояний двух известных хоккейных коллективов. Пока сезон только входит в среднюю стадию, поэтому у команд еще есть время для решения своих задач. Многие клубы не откладывают решение задач на концовку сезона, так как понимают, что сил может и не хватить. Тем более что если попасть в плей-офф, то там тоже необходимо показывать хорошую игру, так как в плей-офф не будет слабых команд, а малейшая ошибка может привести к поражению. Сейчас для многих команд отличное время набирать очки, и этим необходимо пользоваться. Наши эксперты ждут, что в противостоянии команды Торпедо и команды Трактор мастера хоккея покажут действительно зрелищный матч, который не позволит болельщикам заскучать. Помимо этого, интерес к матчу будут подогревать прогнозы наших экспертов, с помощью которых можно обыграть букмекеров.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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