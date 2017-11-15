Монреаль — Аризона: прогноз, ставки букмекера на матч НХЛ 17.11.17

Для команды Монреаль и команды Аризона матч будет иметь принципиальное значение, так как обе команды являются непримиримыми соперниками чемпионата НХЛ. Соперничество этих хоккейных клубов началось очень давно, и длиться по сей день. Каждый сезон НХЛ эти команды демонстрируют отличные очные противостояния, в которых есть все то, за что болельщики обожают заокеанский хоккей. Абсолютно неважно, какие задачи в регулярном сезоне решают оба клуба на момент очного противостояния, когда они выходят на лед, перед ними есть только одна задача – нанести как можно более разгромное поражение своему сопернику. В матчах команды Монреаль и команды Аризона всегда забрасывается много шайб, так как, несмотря на постоянные стычки, хоккеисты постоянно стараются держать ворота друг друга в напряжении, бомбардируя их большим количеством бросков с различных дистанций. Такой хоккей особенно нравится болельщикам, так как интрига в матче сохраняется до финальной сирены, а динамически развивающиеся события на площадке не позволяют заскучать. Наши эксперты тоже с интересом наблюдают за противостоянием этих хоккейных клубов, а сегодняшний матч мы решили еще и тщательно проанализировать, благодаря чему у нас появилось несколько интересных идей для ставок, с которыми можно ознакомиться ниже. Мы полагаем, что и сегодня клубы не изменят своему принципу, и игра захватит с первой секунды.

Зрелищность и непредсказуемость матчей чемпионата НХЛ не подлежит сомнению. Эксперты нашего ресурса каждый раз стараются найти наиболее интересный матч для прогнозирования. Сегодня мы остановили свой выбор на противостоянии команды Монреаль и команды Аризона. Оба соперника отлично знакомы друг с другом, так как каждый сезон им приходиться играть очные матчи в регулярном сезоне НХЛ. Сейчас, когда регулярный сезон приближается к своему экватору, для команд крайне важно постараться закрепиться на занятых позициях в турнирной таблице, которые дадут им право выступать в плей-офф. Но, стоит напомнить, что в регулярном чемпионате НХЛ очень жесткая конкуренция, поэтому клубам следует собранно подходить к каждому противостоянию. Нет необходимости говорить, что на матчи друг против друга команда Монреаль и команда Аризона настраиваются очень серьезно, так как эти соперники всегда стараются победить своего конкурента. Наши эксперты полагают, что менеджеры команд не будут отходить от той тактики, которая позволяет их подопечным демонстрировать хорошие результаты в нынешнем сезоне, поэтому сегодня болельщики увидят яркий атакующий хоккей в исполнении хоккеистов обеих команд. Нам только остается пожелать удачи командам, а всем любителям поставок посоветовать воспользоваться нашими прогнозами.

В матче, где команды Монреаль встретится с командой Аризона, эксперты нашего ресурса долго определяли фаворита. Сейчас хоккеисты обеих команд демонстрируют отличную форму и показывают хорошие результаты. Оба клуба занимают высокие места в турнирной таблице НХЛ и имеют отличные шансы попасть в плей-офф. В составе хозяев площадки сегодня не будет нескольких ведущих хоккеистов, возможно, что именно с этим связано движение коэффициентов в букмекерских конторах. Однако необходимо учитывать тот факт, что команда Монреаль имеет над своими соперниками определенное преимущество. В родных стенах хозяева играют очень мощно, и в этом смогли убедиться многие хоккейные клубы в нынешнем сезоне. Поэтому, несмотря на то, что команда Аризона показывает неплохой хоккей в выездных матчах, ей будет довольно непросто противостоять хоккеистам команды Монреаль. Наши эксперты полагают, что в этом матче необходимо делать ставки на победу команды Монреаль. Еще мы считаем, что в предстоящей встрече обе команды вполне могут перебить общий тотал шайб, предлагаемых букмекерами. С атакой у команд полный порядок, тем более что они много атакуют и много бросают. В предыдущих матчах обе клуба тоже показали достойные результаты, поэтому вполне справедливо, что данный матч необходимо рассматривать с точки зрения большого количества заброшенных шайб. Что мы и рекомендуем делать.

В игре выиграет Монреаль — 1.95, в основное время игры будет ничья — 3.45, в игре выиграет Аризона — 4.1.

В игре команды Монреаль и команды Аризона ожидается аншлаг. Между собой будут играть две известные команды НХЛ, которые имеют богатую историю противостояний, а также в составе этих команд выступают известные хоккеисты. Сегодняшний матч будет особенным, так как оба клуба ведут борьбу за путевку в плей-офф, поэтому страсти на ледовой площадке будут кипеть нешуточные. Ожидается, что все известные хоккеисты примут участие в этом матче. По крайней мере, такое заявление сделали наставники клубов. Наши эксперты из альтернативных источников узнали, что сегодня оба клуба будут играть в атакующем стиле, так как победа позволит каждой команде существенно улучшить свои позиции в турнирной таблице. Помимо этого, в матчах между собой команды всегда играют в быстрый атакующий хоккей, наносят много бросков по воротам соперника и стараются забить как можно больше шайб. Таким образом, мы считаем, что матч будет очень интересным, поэтому советуем любителям хоккея не пропустить эту игру.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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