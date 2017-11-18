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|Перу
|16.11 05:15 по МСК.
|Новая Зеландия
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|Пау
|16.11 22:00 по МСК.
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|Дармштадт
|17.11 20:30 по МСК.
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|Реймс
|17.11 22:00 по МСК.
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Оцениваем возможности команд в очередном туре французской Лиги 2. Есть хороший коэффициент!
Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 18.11.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Жувентуде и Фигейренсе. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Фигейренсе сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Жувентуде. Начало данной игры произойдет в 02:30 по московскому времени.
Ставки на футбольную встречу Жувентуде – Фигейренсе уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.8. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.3, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.8.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Жувентуде отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Жувентуде еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Жувентуде пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
Футбольный клуб Фигейренсе имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Фигейренсе демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Фигейренсе продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Фигейренсе в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.
Учитывая статистику личных встреч Жувентуде – Фигейренсе, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Фигейренсе еще не разу не проигрывал в два мяча.
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