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|16.11 22:00 по МСК.
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|17.11 20:30 по МСК.
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|17.11 22:00 по МСК.
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Оцениваем возможности команд в очередном туре французской Лиги 2. Есть хороший коэффициент!
Футболисты клуба Бельграно не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 18 ноября проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Ньюэллс Олд Бойс – Бельграно идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 03:30 по МСК.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Ньюэллс Олд Бойс – Бельграно неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.4. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.85 и 3.5.
В прошлом поединке футбольного клуба Ньюэллс Олд Бойс основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Ньюэллс Олд Бойс будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Ньюэллс Олд Бойс есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.
Футбольный клуб Бельграно имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Бельграно демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Бельграно продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Бельграно в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.
Учитывая статистику личных встреч Ньюэллс Олд Бойс – Бельграно, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Бельграно еще не разу не проигрывал в два мяча.
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