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Пуэбла — Лобос БУАП прогноз и ставки от профессионала 18.11.17

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World Cup Qualification, Inter-Confederation Playoffs футбол: World Cup Qualification, Inter-Confederation Playoffs
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# Перу 16.11 05:15 по МСК. Новая Зеландия #
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# Пау 16.11 22:00 по МСК. Саннойс #
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Пуэбла — Лобос БУАП прогноз и ставки от профессионала 18.11.17

Личная встреча между футбольными клубами Пуэбла и Лобос БУАП назначена на 18-го ноября и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Пуэбла. По Москве начало данной игры в 04:00.

Футбольный клуб Пуэбла среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.9. Ничейный результат оценен котировкой 3.6, а на ФК Лобос БУАП выставили 4.2.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Пуэбла отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Пуэбла еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Пуэбла пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Лобос БУАП построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Лобос БУАП выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Пуэбла – Лобос БУАП не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Между командами Пуэбла и Лобос БУАП всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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