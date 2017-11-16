Гвангю — Пхохан Стилерс: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Кореи 18.11.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 18-го ноября 2017 года, так как именно в этот день на поле сойдутся Гвангю и Пхохан Стилерс. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Пхохан Стилерс сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Гвангю. Начало данной игры произойдет в 09:00 по московскому времени.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Гвангю – Пхохан Стилерс, занизив на них коэффициент до 1.8. Поставить на ничью можно по 3.8, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.3.

На своем поле футбольный клуб Гвангю не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Гвангю находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Гвангю в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

Футбольный клуб Пхохан Стилерс имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Пхохан Стилерс демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Пхохан Стилерс продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Пхохан Стилерс в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

В футбольном поединке Гвангю – Пхохан Стилерс эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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