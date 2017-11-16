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Хозяев матча Инчхон Юнайтед – Сангжу Сангму 18-го ноября ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 09:00 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Инчхон Юнайтед – Сангжу Сангму неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 3.87. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 2 и 3.4.
После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Инчхон Юнайтед уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Инчхон Юнайтед сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Инчхон Юнайтед не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.
После того, как футбольный клуб Сангжу Сангму выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Сангжу Сангму удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.
На поединок Инчхон Юнайтед – Сангжу Сангму идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.
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