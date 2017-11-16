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Пусан Ай Парк — Asan Mugunghwa прогноз и ставки от специалиста 18.11.17

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Франция футбол: Франция – Национальный чемпионат
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# Пау 16.11 22:00 по МСК. Саннойс #
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Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
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# Дармштадт 17.11 20:30 по МСК. Сандхаузен #
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Франция футбол: Франция – Лига 2
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# Реймс 17.11 22:00 по МСК. Париж #
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Пусан Ай Парк — Asan Mugunghwa прогноз и ставки от специалиста 18.11.17

Главный арбитр матча Пусан Ай Парк – Asan Mugunghwa в 09:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 18-го ноября 2017 года и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Asan Mugunghwa на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Asan Mugunghwa – девять против двух.

Если футбольные клубы Пусан Ай Парк и Asan Mugunghwa в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.5. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.85, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.4.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Пусан Ай Парк не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Пусан Ай Парк уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

Футбольный клуб Asan Mugunghwa имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Asan Mugunghwa демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Asan Mugunghwa продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Asan Mugunghwa в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Пусан Ай Парк – Asan Mugunghwa встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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