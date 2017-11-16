Сидней Уондерерс — Веллингтон Феникс: прогноз, ставки букмекера на матч. АВСТРАЛИЯ: Лига А 18.11.17

История противостояния Сидней Уондерерс – Веллингтон Феникс длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Сидней Уондерерс одержал 51 победу, а на счету ФК Веллингтон Феникс 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 18 ноября и по московскому времени его начало будет в 09:35.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Сидней Уондерерс – Веллингтон Феникс коэффициент на победу гостей просел до 4.2. На ничью он остался неизменным — 3.6, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.9.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Сидней Уондерерс использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Сидней Уондерерс, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Сидней Уондерерс выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Веллингтон Феникс уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Веллингтон Феникс практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Веллингтон Феникс демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Хозяева матча Сидней Уондерерс – Веллингтон Феникс предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Сидней Уондерерс больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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