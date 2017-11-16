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Динамо Минск — Крумкачы прогноз профессионала 18.11.17

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Россия Хоккей: Россия – КХЛ
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Прогноз от наших экспертов
Динамо Минск — Крумкачы прогноз профессионала 18.11.17

18 ноября футбольному клубу Динамо Минск на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Крумкачы. По Москве данная игра стартует в 14:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Футбольный клуб Динамо Минск среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.95. Ничейный результат оценен котировкой 3.45, а на ФК Крумкачы выставили 4.1.

На своем поле футбольный клуб Динамо Минск не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Динамо Минск находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Динамо Минск в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Крумкачы может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Крумкачы надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Крумкачы имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Так как хозяева поединка Динамо Минск – Крумкачы сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Динамо Минск.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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основатель проекта Betfaq

 