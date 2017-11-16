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|Спартак
|16.11 19:30 по МСК.
|Лада
Продлит ли "Спартак" свою беспроигрышную серию еще на один матч или все-таки "Лада" наконец-то соберется? Наши эксперты делают свой прогноз на это противостояние
|Химки М
|16.11 20:00 по МСК.
|Маккаби
В четверг 16 ноября в раках регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» будут принимать израильский «Маккаби». Обе команды накануне потерпели поражения, поэтому будут стараться вернуться на победную тропу. Кому удастся это сделать? Попробуем разобраться.
|Пау
|16.11 22:00 по МСК.
|Саннойс
В ожидании "большого футбола" выходных дней продолжаем искать варианты в низших лигах
|Виннипег
|17.11 04:00 по МСК.
|Филадельфия
У Филадельфии в списке травмированных два игрока: Патрик, Макдоналд. Как это скажется на игре команды? Читайте в прогнозе
|Дармштадт
|17.11 20:30 по МСК.
|Сандхаузен
Разбираем и анализируем матч Второй немецкой Бундеслиги: "Дармштадт" принимает "Зандхаузен"
|Реймс
|17.11 22:00 по МСК.
|Париж
Оцениваем возможности команд в очередном туре французской Лиги 2. Есть хороший коэффициент!
Личная встреча между футбольными клубами Динамо-Брест и Городея назначена на 18 ноября и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Динамо-Брест. По Москве начало данной игры в 14:00.
Поставить на хозяев матча Динамо-Брест – Городея можно по коэффициенту 1.8, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.3. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.8.
Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Динамо-Брест слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Динамо-Брест был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Динамо-Брест выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.
Сейчас футбольный клуб Городея пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Городея одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Городея забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.
Ставить на матч Динамо-Брест – Городея лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.
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