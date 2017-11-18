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|Спартак
|16.11 19:30 по МСК.
|Лада
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|16.11 20:00 по МСК.
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|Пау
|16.11 22:00 по МСК.
|Саннойс
В ожидании "большого футбола" выходных дней продолжаем искать варианты в низших лигах
|Виннипег
|17.11 04:00 по МСК.
|Филадельфия
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|17.11 20:30 по МСК.
|Сандхаузен
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|Реймс
|17.11 22:00 по МСК.
|Париж
Оцениваем возможности команд в очередном туре французской Лиги 2. Есть хороший коэффициент!
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|18.11 12:00 по МСК.
|ЦСКА
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|Кротоне
|19.11 14:30 по МСК.
|Дженоа
"Дженоа" проведет первый матч под руководством нового тренера. Кто он и чего ожидать?
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|19.11 17:00 по МСК.
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"Беневенто" установил антирекорд чемпионата Италии и всего европейского футбола
18-го ноября футбольному клубу Ламия на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Керкира. По Москве данная игра стартует в 16:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.
За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Ламия – Керкира коэффициент на победу гостей просел до 4.1. На ничью он остался неизменным — 3.45, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.95.
В этом сезоне футбольный клуб Ламия только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Ламия пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Ламия хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.
Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Керкира прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Керкира сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Керкира в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.
Учитывая сильную игру хозяев матча Ламия – Керкира на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Керкира, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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