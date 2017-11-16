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|Спартак
|16.11 19:30 по МСК.
|Лада
Продлит ли "Спартак" свою беспроигрышную серию еще на один матч или все-таки "Лада" наконец-то соберется? Наши эксперты делают свой прогноз на это противостояние
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|16.11 20:00 по МСК.
|Маккаби
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|Пау
|16.11 22:00 по МСК.
|Саннойс
В ожидании "большого футбола" выходных дней продолжаем искать варианты в низших лигах
|Виннипег
|17.11 04:00 по МСК.
|Филадельфия
У Филадельфии в списке травмированных два игрока: Патрик, Макдоналд. Как это скажется на игре команды? Читайте в прогнозе
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|17.11 20:30 по МСК.
|Сандхаузен
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|Реймс
|17.11 22:00 по МСК.
|Париж
Оцениваем возможности команд в очередном туре французской Лиги 2. Есть хороший коэффициент!
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|18.11 12:00 по МСК.
|ЦСКА
За последние 6 туров чемпионата России ЦСКА одержал всего одну победу. "Армейцы" выпали из золотой гонки?
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|19.11 14:30 по МСК.
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"Дженоа" проведет первый матч под руководством нового тренера. Кто он и чего ожидать?
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|19.11 17:00 по МСК.
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"Беневенто" установил антирекорд чемпионата Италии и всего европейского футбола
Футболисты клуба Карл-Цейс Йена готовятся до 18-го ноября, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Вердер II. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 16:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Карл-Цейс Йена – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Карл-Цейс Йена – Вердер II определились с коэффициентами. На ФК Карл-Цейс Йена выставили 1.9, на мировую между командами — 3.6, а ставки на гостей матча принимаются по 4.2.
Футбольный клуб Карл-Цейс Йена в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Карл-Цейс Йена сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Карл-Цейс Йена выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Карл-Цейс Йена не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
Последний матч футбольного клуба Вердер II прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Вердер II находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Вердер II в этом матче не сыграет крайний полузащитник.
Учитывая сильную игру хозяев матча Карл-Цейс Йена – Вердер II на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Вердер II, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.
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