Карл-Цейс Йена — Вердер II: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Германии 18.11.17

Футболисты клуба Карл-Цейс Йена готовятся до 18-го ноября, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Вердер II. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 16:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Карл-Цейс Йена – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Карл-Цейс Йена – Вердер II определились с коэффициентами. На ФК Карл-Цейс Йена выставили 1.9, на мировую между командами — 3.6, а ставки на гостей матча принимаются по 4.2.

Футбольный клуб Карл-Цейс Йена в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Карл-Цейс Йена сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Карл-Цейс Йена выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Карл-Цейс Йена не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

Последний матч футбольного клуба Вердер II прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Вердер II находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Вердер II в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Учитывая сильную игру хозяев матча Карл-Цейс Йена – Вердер II на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Вердер II, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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